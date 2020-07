¿Caras nuevas?

LOS 75 JUEGOS de la fase inicial, previa a los playoffs, permitirán que todos los peloteros estén presentes con las novenas de sus provincias por un período de tiempo más largo, lo que masifica el espectáculo en cada territorio, sin cerrar las puertas de la mitad de los estadios demasiado temprano en la Serie Nacional 60. Esa estructura es la más aclamada por todos, y deberá hacerse oficial por la máxima dirección del béisbol en Cuba antes del arranque de la contienda, pero sin duda el tema de los refuerzos, los cuales solo se pedirán a partir de las semifinales y serán cuatro por equipos, ha dado margen al debate. Si bien es cierto que incluirlos casi en el cierre de la campaña permite que los elencos lleguen por sus propios medios hasta esa instancia, a la vez se traduce en horas de juego perdidas para quienes de todos modos se sumarán en las postrimerías a las novenas clasificadas. “¿No sería mejor elegirlos desde cuartos de final, para que se acoplen a sus nuevos equipos y no pierdan la forma deportiva, además de ganar en espectáculo?”, me pregunta Manolín, aunque tampoco descarta la idea de ver un campeón puro, sin forasteros. “¿Todos los refuerzos sentirán amor por su nueva camiseta?”, se cuestiona el nieto del profesor Vallecillo, mientras me susurra al oído una lista de nombres que no han rendido igual después de cambiar el color del uniforme.