El juego ciencia hace honor a su nombre

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

La más reciente lid de nivel que movió piezas sobre un tablero en modo bit fue el Torneo Iberoamericano, donde el Gran Maestro (GM) matancero Yusnel Bacallao (2590 Elo) avanzó hasta octavos de final, cuando terminó su faena tras un duro match con el campeón de 2019 en Linares, España, el peruano Jorge Cori.

“El ajedrez online es sin dudas una excelente herramienta para jugar con alguien que está al otro lado del Atlántico desde la comodidad de tu casa. Es un lujo que no se puede dar otro deporte. Obviamente tiene sus diferencias con respecto al convencional, pues si no estás en la misma sala de tu rival no puedes captar sus estados de ánimos, que aunque se considera información subjetiva, muchas veces puede ayudarnos a tomar decisiones. En lo personal pienso que tiene mucho valor jugar a través de Internet y el ejemplo de ello es que en medio de la crisis generada por el nuevo coronavirus, el ajedrez se ha mantenido activo, mientras que varios deportes suspendieron sus actividades”, comentó Bacallao a BOHEMIA vía Facebook.

“Lamentablemente debo mencionar su lado negativo, pues es muy tentador para las trampas. Quizás no sucede al más alto nivel, pero algunos competidores escondidos detrás de un nick han hecho fraude, ya que es posible consultar jugadas con un programa en otro dispositivo, o sencillamente usar un bot, un software que juega por ti, al cual se le puede programar cierto nivel e incluso simula errores humanos, por lo que es casi improbable vencerle. No obstante, el ajedrez online es una gran oportunidad”, dijo.

En cuanto a su enfrentamiento contra el peruano Jorge Cori en la instancia de octavos de final, explicó que lo asumió sin presión. “Yo no era el favorito pero tenía confianza, había jugado muy bien durante el torneo y sabía que tenía oportunidad. Las cosas fueron saliendo de manera positiva y llegué a estar 5-2 arriba, solo necesitaba medio punto para ganar el match, pero en ese momento mi rival se recuperó y comenzó a jugar a la perfección. Yo sabía que si la puja se extendía podía afectarme el cansancio debido a la falta de entrenamiento que traía, pero más allá de eso tuvo mucho mérito lo hecho por Cori, porque logró emparejar y ganar en el desempate. Me quedé con el mal sabor de tener la victoria casi en las manos, pero estoy satisfecho con el nivel de las partidas”.

Aunque esta modalidad sui géneris no es oficial a efectos de la Federación Internacional de Ajedrez y ningún competidor varía su posición en el ranking internacional, el juego ciencia ha puesto casi en mate la salud del nuevo coronavirus gracias a la gran cantidad de eventos que se han organizado en la web.

Al cierre de esta edición se volvían a conectar los tableros de manera digital para efectuar desde el 22 de julio la Olimpiada Mundial, donde estarán presentes seis ajedrecistas de la Isla. Ellos son, además del propio Bacallao, los líderes de los pasados campeonatos nacionales: la pinareña Lisandra Ordaz y el camagüeyano sub-20 Carlos Daniel Albornoz. La lista la completan el villaclareño Yasser Quesada, la vueltabajera Yerisbel Miranda y la jovencita agramontina Ineymig Hernández, otra con menos de 20, como exige la competición.