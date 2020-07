La magia de la ciencia

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

Cuando llegó la terrible pandemia (sí: la COVID-19) el deporte cubano no bajó los guantes. Ni lo ha hecho desde entonces. En este tema, no exageramos, hay mucho pan por rebanar.

Nos concentramos en la muy importante I Conferencia Online de Ciencias Aplicadas al Alto Rendimiento (Cocar 2020). La organizó, desde nuestra capital, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). Y hubo muchísimo jugo: ¡a través de Internet se presentaron más de 100 trabajos!

La sola mención a esa palabra mágica (ciencia), y el alto nivel de los conferencistas, nos hacen pensar que dará provechosos frutos.

No solo hubo ponentes cubanos, pues también atrajo a mexicanos, venezolanos, peruanos y angolanos, según reflejó el sitio digital Jit, perteneciente al Inder.

Sí, pero no

El tema que descorrió las imaginarias cortinas, siempre según Jit, fue uno de tanto interés que con mucha frecuencia anda de boca en boca: un análisis comparativo entre culturismo y deporte, en lo que a desarrollo de la fuerza muscular se refiere.

El Dr. Cs. Iván Román Suárez desarrolló la conferencia magistral inaugural: Culturismo versus deporte de alto rendimiento. Se considera parte del también muy importante trabajo que desarrolla el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC).

Como ya señalamos, es un asunto muy oportuno, debido al auge de los gimnasios en el país y el mundo, y la mala práctica de trasladar métodos y prácticas propios del culturismo a la preparación de los deportistas profesionales. “No es beneficioso”, dijo. Y recordó que en el desarrollo de la fuerza muscular se viola con gran frecuencia el principio básico del aumento gradual de las cargas.

Al revisar antecedentes históricos dijo que la fama adquirida por algunos culturistas llevó a que prácticas de esos gimnasios llegaran a afectar al deporte de alto rendimiento, el cual tiene muy bien marcados otros objetivos.

“El culturismo busca la apreciación, la plasticidad, el grosor y la definición muscular, la simetría, la estética y las estriaciones; mientras que el deporte se basa en el aumento o mantención de la fuerza en función de los aspectos técnicos de la disciplina en cuestión”, explicó como parte de una amplia disertación.

Varias preocupaciones

Hubo espacio para algunos de los factores que influyen de forma negativa en los resultados de Cuba. Lo puso en el ciberespacio el Ms. C. Oscar Arturo Nuevo Reyes, a través de su ponencia Reserva deportiva, debilidades y amenazas.

¿Qué salió a relucir? Las matrículas, primer eslabón de la cadena; las escuelas integrales deportivas (Eide); el personal especializado que atiente a los atletas; las promociones a las escuelas superiores de formación de atletas de alto rendimiento (Esfaar); y la disminución de la natalidad en la Isla, entre otros puntos.

El jefe del departamento técnico metodológico de la Dirección General de Alto Rendimiento del Inder analizó el actual ciclo olímpico y apoyado en datos comparó los años 2017, 2018 y 2019.

En la base se ofrece atención a más de un millón de alumnos de todos los niveles educacionales, con un claustro de elevado nivel, pues el 68 por ciento posee nivel superior.

¿Lo deficiente? La cantidad de bajas en los centros de alto rendimiento (1 685 el curso anterior); la disminución de practicantes en áreas deportivas; y el significativo número de atletas de perspectiva inmediata (API) identificados fuera de las escuelas especializadas, “donde la preparación no tiene el mismo rigor”.

La provincia con menos bajas es Cienfuegos, mientras que por el otro carril, el negativo, se encuentran Artemisa y Mayabeque.

Otras preocupaciones: el envejecimiento poblacional, las limitaciones económicas y la relación entre población urbana y rural. Hace falta mejorar la identificación de la reserva.

Al combate

Ahora una verdad de Perogrullo: las disciplinas de combate tienen una gran importancia en los resultados de Cuba. Y así se espera ocurra en los Juegos Olímpicos de Tokio (ahora en 2021).

El trabajo fue presentado por dos exesgrimistas, un deporte en el que no estamos en el elevado nivel de otros años, pero han existido progresos, y se trabaja en serio. Lo que busca el estudio que nos ocupa es el diseño de un modelo de finalidad táctica que contribuya a seleccionar atletas para los deportes de combate.

Ese ha sido el propósito del grupo comandado por la Dra. C. Beatriz Sánchez Córdova, coordinadora del proyecto del CIDC.

“Hoy no aparecen modelos de selección de talentos de finalidad táctica (juegos deportivos y de combate) en el mundo”, comentó la ex floretista y rectora de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo (UCCFD). Sánchez, Junto a la Ms. C. Anabel Lastres Madrigal, ex sablista, presentó el tema Deportes de combate hacia un modelo científico de selección de talentos.

“Elaboramos una herramienta que facilita el proceso metodológico para la crear un modelo de selección, según las exigencias de la competición. Luego de cuatro años está en fase de declararse como modelo válido”, dijo.

“El modelo que proponemos puede extenderse a otros deportes como la lucha y el judo, por solo citar algunos”.

Imposible

Una broma: ¿Se imaginan un juego de voleibol en el que no se salte? Ahora en serio: el que expuso sobre la importancia de ese aspecto resultó también toda una autoridad tanto en nuestro terruño como fuera de él: el Dr. C. Ídolo Gilberto Herrera, ganador como director de la única medalla olímpica de equipos masculinos cubanos en Juegos Olímpicos (bronce en Montreal 1976).

“Dentro de las capacidades físicas especiales para los jugadores de voleibol, el salto vertical con carrera es sin duda la determinante para alcanzar una buena preparación. Esta requiere de niveles de fuerza, rapidez, coordinación y flexibilidad estrechamente relacionadas para la tan necesaria producción de potencia muscular en los miembros inferiores”, dijo con la autoridad de sus grandes éxitos y de quien le ha dedicado seis décadas al voleibol.

“Es condición de vital importancia el desarrollo sistemático y sostenido de la flexibilidad y la coordinación, como también de las fibras de contracción rápida para poder desarrollar los diferentes estímulos de fuerza requeridos para la potencia en el salto”.

Los temas parecen prometedores. Y para creerlo tenemos en cuenta que se encuentran apoyados por la magia de la Ciencia. Ahora falta, como esperamos, que den los mejores frutos posibles.