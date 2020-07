Por GIOVANNI MARTÍNEZ

El campeón del torneo doméstico español puede estar a solo un paso si el Madrid saca una victoria de su visita a la ciudad de Granada hoy lunes en el cierre de la jornada 36, antepenúltima del calendario, etapa en la cual los merengues jugarán tres partidos en apenas seis días.

Tras siete victorias en igual número de encuentros desde la reanudación del campeonato, los blancos no contarán con Nacho y Marcelo, pero recuperan a Sergio Ramos y Dani Carvajal de cara a la recta final, semana en la que buscarán mantener la distancia de cuatro unidades con respecto al FC Barcelona.

El conjunto capitalino cerrará ante el siempre difícil Villareal el próximo 16 de julio y podría ser campeón antes de visitar al Leganés el domingo 19 si mantiene la senda victoriosa, aunque el Barça haga lo mismo. Incluso, los merengues sumando cinco de los nueve puntos que tienen por delante pueden ir preparando la fiesta.

¿Una aventura tecnológica?

El VAR ha influido en muchos resultados y ha marcado a casi todos los clubes de primera división en la etapa pospandemia de La Liga. Una elevada dosis de desaciertos ha dejado claro que el uso de esta herramienta deberá perfeccionarse de cara a la próxima contienda.

Sin caer en el tema Barça-Madrid, donde hay muestras a favor y en contra, recordemos dos momentos difíciles de olvidar, que van más allá del protocolo y remarcan las malas decisiones tomadas por las autoridades de la cancha.

Uno de los más sonados ocurrió en el Getafe-Real Sociedad, donde Cordero Vega señaló un penalti de Le Normand por derribar a Hugo Duro. Si bien en directo pudo dar la sensación de que existía la falta, la repetición dejó en evidencia que el delantero azulón pisa antes al defensor del cuadro vasco, motivo por el que se desequilibra y comete la supuesta infracción. Álvarez Izquierdo, desde la sala del VAR, no corrigió al árbitro. Solo un día después jugaban Mallorca y Celta de Vigo. De Burgos Bengoetxea señaló en primera instancia un penalti sobre Dani Rodríguez y tras varios minutos perdidos, el colegiado finalmente por recomendación de González González se dirigió al monitor que está a pie de campo. Las imágenes dejaban claro que Santi Mina no había tocado al futbolista bermellón, es decir, que Dani Rodríguez se había lanzado en el área. Pese a ello, De Burgos no corrigió su decisión inicial y se mantuvo firme en que era penalti.

Estos son solo un par de ejemplos, aunque podríamos estar aquí todo el día y la noche enumerando otro tanto. Si bien el VAR llegó para impartir justicia en el más universal de los deportes, La Liga está bien lejos de esa realidad. Alemania e Inglaterra son dos espejos donde la nación ibérica debería mirarse para pensar en salir del centro de las críticas.