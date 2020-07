Orgulloso Sotomayor de mantener récord mundial en salto alto

Varadero, Cuba, 28 jul (Prensa Latina) El recordista mundial de salto de altura, el cubano Javier Sotomayor, manifestó hoy aquí sentirse contento y orgulloso de mantener la supremacía del orbe de 2,45 metros, que la víspera cumplió 27 años de establecida.

‘Desde hace 33 años, cuando establecí mi primer récord del planeta, siempre he sido consciente de que algún día alguien me superará. Todas las marcas llegaron para superarse, y como mismo yo superé a alguien, también me superarán’, añadió el exatleta.