Una modelo de cinco pasarelas

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Quienes descubren su colección de fotos en las redes sociales pueden pensar que trabaja como modelo profesional. Sin embargo, la “carrera artística” de Leydi Laura Moya terminó apenas a los seis años y fue en baile español. Aunque es difícil negar que tiene talento frente a las cámaras, su pasarela se transformó en las cinco exigentes disciplinas que conforman el pentatlón moderno, único deporte creado especialmente para los Juegos Olímpicos y que exige al máximo la búsqueda del atleta más completo: tiro, esgrima, natación, equitación y carrera de 3 000 metros.

A Leydi Laura siempre le gustó el ejercicio físico, por lo que se lanzó al agua y comenzó a dar brazadas con siete años, época donde competía en biatle, una rama que fusiona piscina y pista, dos piezas del pentatlón moderno, sin imaginar que ese sería su destino.

Las mujeres comenzaron a incursionar en esta fusión de cinco pruebas en Sídney 2000, cuando Leydi Laura tenía solo ocho años de edad y como es lógico, no había definido su camino: “Yo nadaba y corría. Luego, cuando ingresé en la secundaria básica, me llegó la posibilidad de optar por el centro de formación y alto rendimiento Marcelo Salado. Después me interesé por el triatlón y más adelante, por embullo de algunas amistades, empecé en el pentatlón moderno, donde debuté ganando los escolares, lo que bastó para que me incluyeran automáticamente en el equipo nacional”, comentó la atleta a BOHEMIA vía WhatsApp.

Fueron los Panamericanos de Lima del pasado año los que le pusieron la vara bien alta cuando sacó un bronce que la clasificó directamente a la cita olímpica de Tokio, aplazada para 2021 por el azote de la COVID-19. “Estuve entrenando toda esta etapa en la casa. Sin presión porque tengo tiempo. Empecé a correr en cuanto tuve la oportunidad de salir. En general me siento en forma”, aseguró Leydi Laura, quien dice tener cuerda incluso para el próximo cuatrienio.

Aunque el recuerdo en Juegos Olímpicos (de adultos, no de la Juventud) no es gratificante para esta habanera con nombre de canción de Roberto Carlos, pues terminó en el puesto 33 tras caerse del caballo en su debut en los de Río de Janeiro 2016, una melodía repite en su cabeza que al equino en Tokio, se abrazará fuerte.

Cuenta la historia que el pentatlón moderno surgió en el siglo XIX, cuando un joven oficial francés recibió la misión de entregar un mensaje. Atravesó las líneas enemigas y se topó frente a frente con un soldado de espada desenvainada y fue retado. Salió vencedor del duelo, pero vio como caía su alazán y eliminó de un disparo a otro oponente. Continuó con la misión a pie, cruzó a nado un río y finalmente culminó la tarea. En el mismo sentido, una cita publicada en Facebook por Leydi Laura resume su perseverancia: “No importa cuántas veces me caiga, siempre me levanto, sacudo el polvo y sigo, cada caída es un aprendizaje”.