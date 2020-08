Se alista campeón de Cuba para Olimpiada Mundial Online de Ajedrez

Camagüey, Cuba, 3 ago (Prensa Latina) El Gran Maestro Carlos Albornoz, actual campeón nacional de ajedrez, se alista en esta ciudad para liderar al equipo de la isla en la venidera Olimpiada Mundial Online del juego ciencia. En exclusiva con Prensa Latina, el joven de 18 años dio declaraciones sobre el evento programado de forma virtual, y que inició su ronda preliminar desde el 22 de julio, aunque la escuadra de la mayor de las Antillas tomará espacio más adelante.

La competición con elencos mixtos de seis integrantes, ‘es una posibilidad de medirnos en estas circunstancias de pandemia, y en lo particular pienso que no evalúa tus reales potencialidades, aunque siempre hay que prepararse bien más allá de las partidas clásicas’, declaró.

Albornoz, establecido en el lugar número 21 entre los atletas menores de 20 años a escala universal, con dos mil 577 puntos de ELO, será el representante antillano precisamente de los atletas sub-20.

Además entre las damas sobresale Lisandra Ordaz, también titular del país.

‘Me he preparado muy bien, pero no me fio del juego online, prefiero las partidas clásicas, más en un momento de mi carrera que tengo muchas expectativas’, refirió el actual campeón del torneo Carlos Torres Repeto, su último título internacional.

‘Desgraciadamente los jugadores cubanos competimos en desventaja pues son torneos en los cuales precisas de la tecnología y una conexión que te permita el estudio y desarrollo de tu juego, pero siempre sacamos el extra e intentamos competir con nuestro potencial’, manifestó.

Pese a las dificultades, confesó sentirse motivado ‘aunque estos resultados no influyen en tu ELO personal’, comentó.

El grupo de trebejistas caribeños a la Olimpiada lo completan Yusnel Bacallao, Yasser Quesada, Yerisbel Miranda e Ineymig Hernández, la otra con menos de 20 años de edad.