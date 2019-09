Portada edición No.19 de 2019

La Constitución y las leyes cubanas impiden el paso a esta ley estadounidense, por tanto, inaplicable en nuestra nación, donde no se le reconoce valor jurídico alguno. Ese engendro es rechazado por el pueblo de este archipiélago caribeño. También lo repudia la comunidad internacional por inaceptable para el orden mundial que no admite leyes extraterritoriales ni violación de la soberanía de ningún país

Sumarios – Edición 19 del 20 de septiembre de 2019 (pdf pág. 3)

GRAFIOPINIÓN (pdf pág. 4)

COLUMNA EDITORIAL

SOS contra nuestra propia extinción (pdf pág. 5)

COOPERATIVA NO AGROPECUARIA

Los primeros cinco años de Marco (pdf pág. 6-8)

Con buenos pasos y resultados marcha esa forma de gestión económica dedicada a la construcción en Santiago de Cuba, que se revela como una gran familia

MEMORIAS DE UN LUCHADOR PUERTORRIQUEÑO

Hasta que la bandera Hasta que la bandera ondee libre y sola (pdf pág. 9-11)

El patriota Heriberto Marín Torres, sentenciado a cadena perpetua e indultado hace 60 años, renueva su esperanza en la victoria al ver una semilla germinando en la juventud y en un pueblo que despierta de su letargo

BÉISBOL

Cuando el pitcheo huele a tabaco (pdf pág. 12-14)

Desde el inicio de las Series Nacionales la provincia más occidental de Cuba ha tenido especialistas del pitcheo que sobresalen entre los mejores del país y esto se debe a su magnífi ca escuela de entrenadores

COSAS DE HOY

La realidad como partera (pdf pág. 18-19)

CIENCIA

TECNOLOGÍAS BIODEGRADABLES

¡Que se los coman! (pdf pág. 20-22)

Los bioplásticos van hallando su lugar en el planeta

EN CUBA

LEY HELMS-BURTON

Barbaridad a lo yanqui (pdf pág. 24-32)

La Constitución y las leyes cubanas impiden el paso a esta ley estadounidense, por tanto, inaplicable en nuestra nación, donde no se le reconoce valor jurídico alguno. Ese engendro es rechazado por el pueblo de este archipiélago caribeño. También lo repudia la comunidad internacional por inaceptable para el orden mundial que no admite leyes extraterritoriales ni violación de la soberanía de ningún país. Así lo confi rman un sondeo hecho por BOHEMIA y especialistas entrevistados. El derecho de Cuba a defenderse del impacto de esta ley, y mantenerse de pie y fi rme frente al imperio, no está en juego

DÍA A DÍA

Los cubanos unimos firmas (pdf pág. 33)

Reclamo absoluto por el cese de la brutal agresión de Estados Unidos contra Venezuela

¡Juntos y adelante! (pdf pág. 34-35)

El presidente de los consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a varios ministros, informaron al pueblo en el espacio televisivo Mesa Redonda las medidas adoptadas para enfrentar la difícil situación energética que atraviesa el país

EN EL MUNDO

CUBA-UNIÓN EUROPEA

Buen estado de las relaciones (pdf pág. 36-37)

Establecidas en La Habana las bases de un nuevo marco para los vínculos mutuos

EE.UU.

¿Se ha ido de verdad el capitán Araña? (pdf pág. 38)

John Bolton fue despedido, pero no la política incendiaria en contra del multilateralismo y del derecho internacional

VENEZUELA

La mesa está servida (pdf pág. 39)

La activación del TIAR, las declaraciones del jefe del Comando Sur y la provocación en la frontera con Colombia hacen predecir la escalada en el conflicto

COLOMBIA

Regresar a las armas en busca de paz (pdf pág. 40)

Un grupo de excombatientes de las FARC-EP vuelve a la lucha armada y tilda a Iván Duque de traidor

HONG KONG

Dividir y ¿vencer? (pdf pág. 41)

Los actos beligerantes buscan debilitar a China como potencia mundial

IRÁN

Respuesta radical frente a falta de voluntad política (pdf pág. 42)

Ante las sanciones crecientes de Washington y el incumplimiento de las promesas de parte de Europa, el Gobierno iraní abandona sus compromisos

DEPORTES

LIMA 2019

Una lección de vida (pdf pág. 43-46)

La delegación cubana a los VI Juegos para atletas con algún tipo de discapacidad mantuvo a la Isla en el pelotón de avanzada y emocionó con cada presentación

CULTURA

(pdf pág. 48-52)

ARTES VISUALES

“Me considero una creadora indivisible”

Proyectos y remembranzas de Teresita Gómez Vallejo

OPINIÓN

Un aporte a la política cultural

Entra en vigor el Decreto-Ley 373, que reconoce al creador audiovisual y cinematográfi co independiente

La inmortalidad de Saramago

Con la originalidad que caracteriza a su obra, el notable escritor europeo refl exiona sobre dilemas universales, y a la vez, cotidianos

AQUÍ LA TV

Razones para estremecer

Autores cubanos (pdf pág. 53)

Dalila León Meneses

Novedades editoriales

¿Cómo era el Che?

Marilyn en el Caribe

La gallinita que se comió el zapato

HISTORIA

(pdf pág. 54-56)

JUAN ALMEIDA BOSQUE

El joven albañil que devino guerrillero

Asaltante al Moncada, expedicionario del Granma y fundador del Ejército Rebelde; como jefe del Tercer Frente Mario Muñoz cumplió exitosamente todas las misiones que Fidel le asignara

EFEMÉRIDES DE OCTUBRE

Segunda quincena

LE CONTESTA BOHEMIA

(pdf pág. 58-59)

Tengo Tengo catarro

La gripe dura más en ciudades pobladas

La gripe dura más en ciudades pobladas El poeta

Acerca de la vida y obra de Dante Alighieri

UN POCO PARA TODOS, RÍASE y A LA COCINA (pdf pág. 60-61)

ENTRETENIMIENTOS y AJEDRÉZ (pdf pág. 62-63)

FILATELIA y PALABREANDO (pdf pág. 64)

CRUCIGRAMA y FRASES CÉLEBRES (pdf pág. 65)

HUMOR (pdf pág.66)