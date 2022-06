En PDF edición impresa No.9 de 2022

CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIRCUITOS INTEGRADOS

La macrocrisis de los microchips (pdf pág. 17-19)

Cuando se pensaba que empezaría a recuperarse la oferta de procesadores, imprescindibles en la vida moderna, la guerra en Ucrania ensombreció el optimismo de devolver un esplendor perdido desde antes de la pandemia EN CUBA TRAGEDIA EN EL SARATOGA

Mientras la Noble Habana llora (pdf pág. 20-29)

La explosión por gas ocurrida en una céntrica edificación turística capitalina derrumbó sus majestuosas arquitectura y significación, provocando la muerte de 46 personas, numerosos lesionados y un unánime dolor. También dañó viviendas, instalaciones sociales y patrimoniales de la zona, orgullo del renacimiento de la nación. El siniestro, así, estremeció los cimientos de la identidad cultural de la ciudad y, por extensión, del país. Pero no pudo agrietar –más bien cristalizó– la voluntad de los cubanos, quienes acarrearon el luto con acciones de solidaridad, unidad y profesionalidad, a fi n de germinar en la herida, la virtud y la esperanza

PARLAMENTO

Espantar imposibles (pdf pág. 30-35)

En tiempos complejos vividos con intensidad, los diputados cubanos desafían obstáculos e impulsan con sentido de la realidad los cambios que necesita Cuba para seguir avanzando. Con ese espíritu prosiguen su agenda legislativa que busca apegarse al texto constitucional y amparar los derechos y las garantías que su articulado suscribe, a la par que modelan el desarrollo con visión estratégica para el pueblo y por el pueblo

EN EL MUNDO

MÉXICO-CUBA

La razón es más poderosa que la fuerza (pdf pág. 36-38)

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador reforzó los tradicionales vínculos bilaterales

y reafi rmó la postura a favor del respeto a la soberanía de las naciones

ESTADOS UNIDOS-CUBA

Alfilerazos, que no estocadas (pdf pág. 39-40)

La fl exibilización de algunas de las regulaciones de la era Trump no signifi can la modifi cación del férreo bloqueo

RUSIA-UCRANIA

De cuentos y realidades (pdf pág. 41-42)

Trozar a Moscú no suena a asunto fácil