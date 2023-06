El bufón regresó

Ante un tribunal, el expresidente norteamericano Donald Trump negó haber hecho algo malo y relativizó su conducta

El espectáculo itinerante de Donald Trump llegó una vez más al sur de Estados Unidos. Entre bastidores, su protagonista y único intérprete dio la bienvenida al público en Miami. Y de un golpe, CNN, The New York Times y Politic repitieron sus palabras.

La historia de un expresidente que compareció ante una juez federal para negar el robo de documentos nacionales fue bastante surrealista. El acto histórico de ser juzgado ocurrió mientras se presentaba como el gran favorito para ganar la nominación del Partido Republicano de cara a las elecciones generales de 2024.

En el teatro del absurdo, fuera del palacio de justicia Wilkie D. Ferguson, del centro de la ciudad sureña, había un conjunto de gallos-residentes que se pavoneaban cantando, un anciano con sombrero y un par de docenas de manifestantes.

Pero fueron los procedimientos dentro de la sala 13-3 los que llamaron la atención. El exmandatario se sentó en silencio, de mal humor, entre sus abogados durante una audiencia de lectura de cargos que duró poco más de 45 minutos, haciendo muecas con su traje azul marino y su corbata roja característica. El abogado que lo defendía, Todd Blanche, habló por el conversador Trump. “(Nosotros) ciertamente nos declaramos inocentes”, dijo Blanche.

Siguió una fuerte discusión con el juez de instrucción Jonathan Goodman sobre las condiciones de la fianza. Trump no tendrá que entregar su pasaporte, no se le prohibirá viajar, y no tendrá que aportar ningún monto en dólares para la fianza.

Al final de la audiencia, se volvió y pareció saludar a los nueve miembros del público a los que se les permitió mirar. Luego conversó brevemente con su equipo legal y se dirigió a la salida. Según el Servicio de Policías de Estados Unidos, el breve proceso de fichaje antes de la audiencia fue idéntico al de cualquier otro acusado, aunque no necesitaron ninguna foto, porque “ya existían suficientes imágenes y la identificación no era un problema”. Las huellas dactilares tampoco las tomaron digitalmente, “para que no se llene de tinta”.

El político ingresó en el tribunal por un túnel, escoltado por agentes del Servicio Secreto, y tomó una escalera mecánica hasta la sala del piso 13 de Goodman. Salió de la misma manera en ruta al aeropuerto y su vuelo de regreso a Nueva Jersey. A última hora de la mañana del martes solo grupos de partidarios, algunos en bicicletas con banderas de gran tamaño, otros con gorras y adornados con barras y estrellas, se habían presentado cerca de la plaza del juzgado. Los seguidores ni siquiera vieron a su campeón, pero continuaron cantándole.

Ahora el protagonista se enfocará en las próximas audiencias, relacionadas con el pago de dinero secreto a un adulto, una estrella de cine, y posibles acusaciones futuras por los sucesos del 6 de enero. En Miami, la carpa cerró, al menos por el momento.

Trump no tendrá que aportar ningún monto en dólares para la fianza. / NBC News.