El chico descarriado de Bomsucesso

Nacido en el barrio de Pernambués, en Salvador, y formado por el respetado Bando de Teatro Olodum, el joven actor Lucas Leto celebra su primer papel en la televisión con el complejo personaje de Waguinho, en la telenovela Suerte de vivir.

Sobre su selección para participar en la telenovela, el joven actor expresa: “Cuando recibí la invitación, tenía mucho miedo de retratar a este chico adicto a las drogas… Tenía miedo de que no tuviera la profundidad que tenía y que este trabajo no le sirviera a la gente”.

“Waguinho me enseña mucho y durante el proceso de preparación, descubrí que había una historia allí que merecía ser contada, que podía ayudar a la gente, y ser un agente positivo para la sociedad…”, dice Lucas, orgulloso de la trayectoria del personaje.

El paso del teatro a la pantalla le ha permitido tener nuevas perspectivas al actor y el contacto con figuras consagradas le ha proporcionado nuevas experiencias. “Desde que llegué a la preparación vi a mi lado a Antonio Fagundes, a Grazi Massafera sentados en el suelo, en el mismo plano, sin esa diferenciación. Estoy muy agradecido, agradecido”, comentó.

Wagnercito, es un joven que enfrenta una dependencia a las drogas, es para él un personaje en constante construcción, pero con una visión positiva en la historia. El propio Lucas cree que “en el fondo necesita una oportunidad para mostrar su bondad” en la trama.

Ser parte del elenco tiene un gran significado, pues sirve de inspiración para quienes tienen la misma realidad marginal que vivió el actor. Lucas cree que es fundamental transmitir el mensaje de “hacer creer a las personas que pueden llegar a donde quieran” y, así, convertirse en personas exitosas con sus sueños y trabajo.

Sin embargo, con la ayuda de la comunidad, Waguinho, Lucas Leto, tuvo la oportunidad de recuperarse. «… Mucha gente lo ayudó en la trama. Y está Alice (Bruna Inocêncio), que conmovió en un lugar diferente y demostró que solo él sería capaz de cambiar su propia historia. Fue ella quien lo llevó al mundo de la literatura que, en consecuencia, lo alejó de las drogas», destaca al hablar de la sintonía con su coprotagonista.

Además de la ayuda de Alice y otros amigos, Lulu (Carla Cristina Cardoso) fue fundamental para la recuperación del adolescente. “Ella siempre tuvo el sueño de tener un hijo. Y tuvo esta oportunidad de adoptar a un niño grande. Es hermoso poder hablar de esta adopción tardía, que para muchas personas puede ser un adolescente problemático, pero ella se encargó de eso, con todas sus fuerzas», cuenta Lucas, quien conoció la historia de una madre que no tuvo tanta suerte como Lulu.

El joven actor considera que la influencia de la familia y la comunidad en los cambios de Wagnercito es fundamental. El sacerdote y la maestra nunca lo abandonaron. Para estos casos de drogadicción, se necesita de personas que no desistan. La adicción a las drogas es una enfermedad. «Nadie está anulado en la vida de vivir en sociedad… las personas tienen poder y pueden crecer y hacer cosas buenas. Eso es lo que el personaje de Francisca (Gabriela Moreyra) y el cura (Guti Fraga) esperan de Waguinho… No sé ahora, no sé si se va a regenerar ahora mismo, no sé si se va a dar la vuelta ahora mismo, pero eso es lo que yo, Lucas, espero para el personaje”.

Consultado sobre una reconciliación entre su personaje y Luan (Igor Fernández), lo considera posible: “Waguinho y Luan se están haciendo adultos y siguiendo sus vidas. Se conocen desde pequeños, así que creo que esta amistad puede resurgir en algún momento”. Si pudiera darle un consejo al personaje, para aprovechar al máximo las oportunidades que se presentarán, el actor le diría: “Confía cada vez más en ti mismo. Lo lograrás”.

Suerte de vivir visibilizó a Lucas Leto. Inmediatamente concluida la telenovela, fue convocado para el remake de Pantanal, donde interpreta a Marcelo, hijo bastardo de Tiberio, interpretado por Murilo Benicio.

***

Fuentes consultadas y fotos: Noticias de Bahía, Zappeando, Gshow, Metropolitan FM, Ofuxico, Noticias da tv, O Dia, UOL