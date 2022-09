El mundo del autismo visto por una escritora para niños

“Un libro tunero para la mamá de Alex”, escribió con su delicadeza habitual mi amiga Dalgis Román, un día de mayo, sobre las ocho y treinta de la mañana, y adjuntó el Pdf. No imaginaba el gran regalo que me estaba haciendo. Y no solo a mí, sino a un matrimonio de amigos, quienes se verían retratados en las 66 páginas que leerían con fruición, casi sin respirar. El mundo de Pablolos atrapó desde el primer párrafo, cuando la voz de un niño-narrador en edad escolar comenzaba a presentarles a sus padres y a su hermanito recién nacido, porque, como dice su papá, “la familia es lo más importante”.

El relato se centra en la llegada de un bebé al hogar, Pablo, y cómo las dinámicas de cada uno de los miembros de la familia se transforman y acoplan a las nuevas circunstancias. Desde el principio comenzamos a intuir que, sin excesos, sensiblerías o rebuscamientos, la tunera Saimy K. Torres pretende contar cuán hermosa pero complicada y difícil puede ser la vida de una familia de un niño con necesidades especiales, sobre todo si tiene otro hijo que también precisa de atenciones y explicaciones para poder entender y acompañar a su hermano.

Lo que más llama la atención es la transparencia literaria de El mundo de Pablo, que atrapa por su sinceridad y la naturalidad con que la autora se apropia de la voz del niño-narrador. Posiblemente, esa credibilidad haya sido apreciada por el jurado del Premio Principito, en su edición de 2019, del cual resultó ganador este cuaderno.

El libro de Pablo, un niño especial

La escritora e ilustradora Saimy K. Torres se graduó de Instructora de Artes Plásticas, fue vicepresidenta de la AHS en la Filial de Las Tunas (entre 2019 y 2022) y actualmente es la subdirectora de la Enseñanza Artística en esa provincia oriental. Como la madre del niño-narrador, tiene dos hijos, muy parecidos a los personajes de su historia, porque, como ella misma explica, todas las historias del libro están tomadas de la realidad.

“Pablo es mi hijo menor y cuando era bebé comenzó a manifestar rasgos de autismo —cuenta ella—. Desde las primeras páginas, queda claro que lo más importante era compartir mis vivencias como madre de un niño con necesidades especiales y sensibilizar, ante todo, a quienes no han pasado por estas situaciones”.

Saimy está convencida de que “comprender y valorar a las personas con una condición diferente es algo que aún no se ha logrado del todo en nuestra sociedad, aunque se hable mucho de inclusión. El libro resalta las virtudes que tienen los niños que se ubican dentro del espectro autista y retrata, de algún modo, a sus familias en los procesos cotidianos, que se vuelven toda una aventura. Siempre desde esa perspectiva positiva, capaz de enseñarnos maneras de enfrentar momentos y buscar soluciones creativas”.

“No es un jardín de buganvilias, lo digo desde mi propia experiencia. La realidad es difícil, a veces dolorosa, pero el libro está pensado para despertar sonrisas y traer ánimos. Se puede lograr que el lector reflexione sin sentir pena, porque los niños con autismo no necesitan lástima, sino comprensión”.

El cuaderno, que pertenece a la colección Vinagrito, de la Editorial Sanlope, estuvo a disposición del público lector en la Feria del Libro de este año en Las Tunas. Fue un éxito de ventas. Actualmente no hay disponibilidad de ejemplares en librerías, pues se agotó en menos de cuatro días.

“Una de las cosas más emocionantes que me han sucedido en la vida fue ver el rostro de los niños cuando terminó la primera presentación del libro —relata Saimy—. Cuando se agotó en librerías, la gente me paraba en la calle para preguntarme cómo podían obtenerlo. Varias familias con niños con necesidades especiales me contactaron para comentarme sus experiencias de vida y decirme que se habían sentido identificados con las historias que narra el libro. En la calle una niña pequeña me dijo: Me gustó mucho El mundo de Pablo. Quiero conocerlo y hacerme su amiga. Estas experiencias son iguales a recibir el premio más prestigioso”.

La voz infantil en la literatura cubana

En los últimos tiempos hemos visto cómo la literatura infantil se ha abierto a temas como el divorcio y la diversidad sexual… Saimy lo advierte, pero cree que “no todos los llamados escritores para niños utilizan un lenguaje adecuado. Muchos solo adoptan un personaje infantil y, desde su voz, exponen críticamente temas sociales. Los niños de hoy son más despiertos, tienen inquietudes diferentes, les preocupan otras cuestiones; sin embargo, es importante entender que siguen siendo niños. No son tontos y ciertos recursos literarios ya van quedando atrás, pero los libros deben mostrar no solo la realidad cruda, también ese universo del imaginario infantil que no debemos perder”.

“Todos los temas pueden ser tratados de la forma adecuada —apunta—. Hay algunos poco abordados, como la racialidad, o el de las necesidades especiales. No es bueno quedarnos en un tema porque está de moda y todos escriben al respecto. La literatura infantil debe ser de largo alcance en el tiempo y el espacio. Es necesario que, como escritores, asumamos responsablemente nuestra capacidad de influir sobre lectores que están en plena formación de personalidad, ideales, gustos y formas de enfrentar la vida”.

El compromiso de Saimy hacia la visibilización del tema del autismo no termina con El mundo de Pablo:

“Tengo una deuda conmigo misma y con todos los padres que me han llamado para pedirme apoyo emocional. Está en mis planes, a corto plazo, la creación de un proyecto que integre a las familias con niños del Espectro Autista. Poder compartir experiencias e inquietudes, saber que otros pasan por lo mismo, buscar soluciones creativas para comprender y aceptar a nuestros niños con autismo, serían los objetivos del proyecto. Espero poder concretarlo y, desde el arte y la literatura, aportar opciones a otros padres y madres”.