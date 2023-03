El teléfono sonó

La compañía cubana E.Co Dance,que fusiona los géneros danzarios y la actuación, celebra su séptimo aniversario con el espectáculo LlamArte.

Por. Lizabet García Romero / Fotos. Cortesía de E.CO Dance

¿Hola? ¿Alguien me escucha? Llamé porque…realmente no lo sé; solo sé que llamé y me contestó la compañía E.Co Dance. Los focos iluminaron el escenario de la sala Tito Junco, del Centro Cultural Bertolt Brecht. Pronto se inundó de trajes brillantes y movimientos combinados. La celebración por el séptimo aniversario de la compañía comenzó.

El cuadro de Vicios fue interpretado por dos actrices: Jennifer de Armas y Darianis Palenzuela.

“E.Co Dance no tenía un espectáculo de esa magnitud y se convirtió en una necesidad urgente. Empecé a revolucionar mis neuronas hasta que logré concretar las ideas. Eché a volar la imaginación y nació LlamArte”, cuenta Ernesto Codner, fundador y director artístico.

Llamada en espera…

El éxito no llega con la suerte, sino con el sacrificio. Poco más de un año demoró la preparación del show. La ansiedad y los deseos reunieron a un grupo de bailarines rebeldes en un local de ensayo.

“Comenzamos con un mambo que bailan solo los hombres y estuvimos un tiempo arrastrando el número. Tenía una idea muy loca, rara y desorganizada. Contratos y evaluaciones frenaron el proceso, hasta septiembre del 2022, cuando iniciamos un trabajo intenso que duró cinco meses”.

“El objetivo principal era brindar al público un mensaje en cinco llamadas.Conflictos contemporáneos que están presentes en el arte; historias narradas por un actor y un bailarín interrelacionados. La utilización del video funcionó como soporte visual sintético de la escena contigua. Todas las manifestaciones empleadas construyeron el lenguaje universal de la obra”.

¡Ring! ¡Ring! ¿Quién llama?

La cabina telefónica recibió a los actores. ¿Actores? Problemáticas. Cada monólogo cargó en su llamada una alerta de existencia y poder: ataduras, luz, familia, libertad y vicios.

Los bailarines interpretaron diez coreografías ilustrativas en correspondencia con los cuadros del espectáculo. Los movimientos coquetearon con la sensibilidad del público ante realidades imperantes: que el arte sirva para que las caretas caigan.

E.Co Dance alertó al público sobre temas imperiosos de la sociedad cubana actual.

“LlamArte se desarrolló en el momento preciso. Los bailarines tenían la madurez suficiente para asumir los roles. Contó con el apoyo económico de la productora representada por Yaima Morfa, quien facilitó el presupuesto para hacer el sueño posible”, confesó el bailarín Ernesto Cordner, reconocido también por su actuación en la serie Calendario.

“Pretendo expandir mi arte, llegar a cada rincón donde quizás solo nos conozcan a través de proyectos como Lucas y programas como 23 y M. Entregarles nuestra esencia con espectáculos como este, no solo a cubanos, también a otras culturas”.

¿Se escucha? Ya está dando timbre otra vez.