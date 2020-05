Una pelea cubana contra el coronavirus (III final).

Por MARIETA CABRERA, MARÍA DE LAS NIEVES GALÁ, LISET GARCÍA, PASTOR BATISTA y TONI PRADAS

Bien camuflado dentro de un cuerpo sin síntomas –si acaso, aparentemente visible como una gripe simplona–, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 consigue algunas veces escurrirse ante la estricta mirada de muchos. Hasta que las patrullas científicas logran esquinarlo en un callejón y encandilarlo con los reflectores que encienden las primeras pruebas médicas, esas que dejan reveladas la verdadera identidad y las malas intenciones del intruso.

Menos policial pero igualmente rigurosa su investigación, científicos de cuatro laboratorios dispuestos en varias provincias del país aplican, sobre las muestras de exudado –tomadas de las mucosas de la nasofaringe de personas sospechosas de poseer la enfermedad COVID-19–, la técnica de biología molecular conocida como reacción en cadena de la polimerasa (PCR, sus siglas en inglés).

El test, que se aplica 72 horas después de evidenciarse algún síntoma o criterio epidemiológico en una persona, arroja resultados en 24 horas. De existir el coronavirus en el cuerpo, en ese lapso se tendrá ya un gran número de copias de un fragmento de su ADN.

A pesar de su antigüedad (fue desarrollada en 1986), la técnica sigue siendo deslumbrante y tiene como méritos en Cuba haber detectado antes los virus del zika y del dengue en los pacientes.

Pero el producto es limitado, pues es caro y depende de su importación. Aun así, el Ministerio de Salud Pública cuenta con suficientes kits y sigue ampliando sus reservas para dar la imprescindible respuesta informativa, útil para sortear la contingencia viral.

La PCR es hoy, sin duda, la más mediática de las técnicas utilizadas en torno a la enfermedad. También el llamado test rápido, que permite con una simple gota de sangre, en unos 30 minutos, descartar o no la existencia del virus. Si la prueba da positiva, se aplica a la persona sospechosa la PCR, y lo que diga esta es definitorio.

Ambas, lamentablemente, diagnostican, pero no curan. Es decisivo entonces que los hospitales cuenten, además de personal de salud, con camas, unidades de cuidados intensivos, ventiladores y medicamentos para revertir la COVID-19 y mantener a raya otros padecimientos que pudieran ayudar a complicarle la vida al paciente.

Garantizar los medicamentos incluidos en los protocolos de actuación que establece el sistema de salud pública en Cuba, es tarea del grupo empresarial BioCubaFarma, como parte del plan del país para la prevención y control del nuevo coronavirus.

Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo, explica que en el diseño de este protocolo los especialistas cubanos tuvieron en cuenta las experiencias de China en el enfrentamiento a esta epidemia. Y aun cuando no está definido un tratamiento específico como el más efectivo, sí existen líneas de tratamiento.

Según la alcanzada experticia china, un producto de acción antiviral que se recomienda es el Interferón alfa 2b humano recombinante, fármaco producido en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y en la planta mixta cubano-china ChangHeber, instalada en la localidad de Changchun.

Los interferones –dice la doctora Marta Ayala, subdirectora del CIGB– son moléculas que produce el propio organismo ante los ataques virales. “Es una primera defensa natural que tiene el sistema inmune para combatir la entrada del virus y también participa en la inhibición de la replicación viral”.

En opinión de Martínez Díaz, el CIGB cuenta con capacidades suficientes para suministrar el interferón al sistema nacional de salud. Incluso, muchos países solicitan ese producto “y estamos respondiendo, porque tenemos capacidades para suministrarlo sin poner en riesgo las cantidades que se requieren para Cuba”.

El protocolo adoptado incluye, además, otros 21 medicamentos. A pesar de las dificultades económicas acrecentadas por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, “en este momento están garantizados en las instituciones de salud todos los fármacos para un número considerable de pacientes y estamos produciendo antivirales, antiarrítmicos, así como antibióticos que pudieran utilizarse para el tratamiento de las complicaciones que se presenten en los enfermos”, afirmó Rita María García, directora de Operaciones y Tecnologías de BioCubaFarma.

A la par, se evalúan otros fármacos para su incorporación en dichos protocolos. Entre los de producción nacional aparece la Biomodulina T, un producto biológico de origen natural que cuenta con Registro Sanitario y está incluido en el cuadro básico de medicamentos para tratar infecciones respiratorias y de otro tipo, a repetición en el adulto mayor.

Maricarmen Reyes Zamora, jefa del grupo de ensayos clínicos del Centro Nacional de Biopreparados (Biocen), donde se produce la Biomodulina T, comentó que este producto, usado en adultos mayores con gran eficacia y seguridad, aumenta las células de defensa como los linfocitos T e, incluso, la producción de interferones por parte de dichas células.

“Bajo estos conceptos, una estrategia prometedora y factible es el uso de Biomodulina T en pacientes infectados, de riesgo, y en el personal sanitario que atiende a los enfermos”, concluyó.

También son bien valorados otros productos como el CIGB 210, un inhibidor antiviral contra el virus del sida; mientras del CIGB 300, estudiado para usar contra el cáncer, se espera tenga también capacidad inhibidora contra el SARS-CoV-2.

Cuba, por supuesto, ha echado mano a muchos medicamentos en diferentes momentos de la enfermedad (antivirales como oseltamivir o tamiflu, antipiréticos, anticatarrales, cloroquina, antibióticos de primera línea) que han tenido éxito al aplicarse en el mundo. Uno de estos es Kaletra (compuesto de lopinavir y ritonavir), un antirretroviral utilizado contra el VIH-Sida, que ha demostrado tener efectos positivos en pacientes que tienen enfermedades subyacentes, o aquellos con riesgo de neumonía en la fase inicial.

El medicamento “milagroso”, eso sí, parece ser una vacuna preventiva. Pero de momento no se cuenta con alguna en el botiquín.

“Esta toma un tiempo”, explicó la doctora Vivian Kourí Cardellá, viróloga y subdirectora primera del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, durante un foro online propiciado por el diario Juventud Rebelde. “Una vez que se logre obtenerla, requiere realizar las pruebas en animales para evaluar su seguridad, inmunogenicidad (capacidad de producir anticuerpos) y protección al enfrentarla con el virus. Cuando esto muestre buenos resultados, entonces se realizarán ensayos en humanos, de manera escalonada”.

Varios países ya están trabajando en acelerar estos pasos. De hecho, existen en camino varios proyectos de antígenos, principalmente en China, Rusia, Estados Unidos y Alemania.

La ciencia cubana también está inmersa en la pelea contra los demonios virales, según revela el director de Investigaciones Biomédicas del CIGB, Gerardo Guillén.

El también miembro de la Academia de Ciencias asegura que actualmente se trabaja en la parte metodológica y de diseño de una vacuna vernácula. Esta tiene la ventaja de utilizar la plataforma desarrollada por el CIGB, donde se trabaja con partículas semejantes a virus con gran capacidad de estimular el sistema inmune.

Otra plataforma, precisa Guillén, es por inmunización a través de la vía nasal, teniendo en cuenta que Cuba tiene experiencia, pues cuenta con una vacuna ya registrada. (La COVID-19, recordemos, tiene entre las vías de transmisión la nariz).

De momento, la Isla ha propuesto a las autoridades chinas realizar la vacuna en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo Mixto, ubicado en la ciudad de Yongzhou, provincia Hunan. Esta institución tiene experiencia en el trabajo con el nuevo virus, además de contar con laboratorios de alto nivel de contención.

“NI PESIMISTAS, NI CON ESPEJUELOS OSCUROS”

Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, asegura que el país trabaja para no recibir, como ha ocurrido en otras naciones, el gran impacto negativo del nuevo coronavirus

El doctor Francisco Durán García tiene una serenidad inusual en estos días, como la de un herrero que sostiene con su tenaza el hierro al rojo vivo. Será porque antes ha martillado con su maza sobre otras epidemias, como aquella del enigmático dengue en 1981, o la de cólera padecida durante varios años de la década de 2000 y que con mucho tesón fue eliminada en Cuba.

“Pero no tienen nada que ver con la actual pandemia”, compara el actual director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y confiesa no creer que haya existido en los últimos dos siglos una pandemia con las características que tiene la actual.

“El problema es el corto tiempo entre su comienzo, su conocimiento y su identificación”, resume y, aun así, como mariscal confiado más en su estrategia que en su artillería, no transmite un átomo de pánico ante los curiosos periodistas de BOHEMIA.

“Nosotros tenemos desde el mes de enero un plan de prevención y control de la COVID-19. Una cosa era entonces y otra es hoy, porque las medidas se van incrementando o reforzando en dependencia de la evolución de la enfermedad”, precisa el experto. “Lo importante es que en cada momento que se van aplicando nuevas medidas, se le va informando a la población”.

-¿Cuál es el algoritmo diagnóstico que se sigue en Cuba?

-A una persona con una sintomatología determinada, que tiene un riesgo epidemiológico determinado (viene de un país con transmisión, o ha estado en contacto con personas que proceden de un lugar con transmisión, o trabajan atendiendo a personas con esas características), se le descartan los 17 virus respiratorios habituales, y entonces se le manda la prueba específica de la COVID-19.

“Esta prueba se hace en el hospital a personas ingresadas que tienen un cuadro clínico determinado y un elemento epidemiológico de mucho valor, que hacen pensar que pueda tener la COVID-19.

“Ese algoritmo diagnóstico era solo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). Después se hizo un entrenamiento a especialistas de otros laboratorios y desde entonces se realiza el diagnóstico en el de Santiago de Cuba, que atiende la región oriental; el de Villa Clara, la central; y el IPK, el occidente.

“También tenemos un algoritmo de la conducta ante un caso: no es lo mismo una persona que tiene una sintomatología, que ha tenido un riesgo fuerte… Fíjense que algunos de los pacientes que se han confirmado no han salido al exterior, pero han tenido contacto con personas con mucho riesgo. Un grupo se mantiene ingresado con una categoría: sospechoso de sintomatología respiratoria y elemento epidemiológico de mucho riesgo.

“Otros se mantienen ingresados porque han tenido contactos con enfermos. Se les ingresa y se ve si tienen síntomas. Así tenemos a cientos de personas que se han sometido a una vigilancia durante 14 días. Por ejemplo, los choferes que trasladaron a los viajeros y a la tripulación del crucero británico MS Braemar, del puerto de Mariel hacia el aeropuerto internacional José Martí, quienes se pusieron bajo vigilancia a pesar de haberse protegido con nasobuco, guantes, gorro, para que no corrieran ningún riesgo”.

-¿Cuánto personal de la salud se ha capacitado?

-En febrero se capacitaron en el plan, en la conducta terapéutica, especialistas (epidemiólogos, intensivistas clínicos, intensivistas pediátricos, directivos) de toda Cuba, en el IPK. Ese personal se dedicó a capacitar a otros especialistas en las provincias, en aspectos que tienen que ver con la conducta ante un caso y los controles de focos que inmediatamente se hacen –cuando se detecta un sospechoso– con todas las personas que han estado en contacto con este. Unas se ingresan y otras se vigilan en la casa. Este es el algoritmo de vigilancia.

-¿Qué acciones epidemiológicas se aplican en cada etapa?

-Al principio se tenía una vigilancia de los viajeros procedentes de China con rigor; después se fue extendiendo a los de otros países, en la medida en que se fue haciendo compleja la situación. Primero teníamos un número limitado de centros para la atención; en estos momentos hay hospitales a los que van las personas con sintomatología –que puede ser grave; por tanto, cuentan con terapia intensiva– y centros de aislamiento en todas las provincias. En los comienzos no había restricción de movimiento, luego se cerraron las actividades masivas. Al principio no había limitación en la entrada de personas a Cuba y ahora solo lo pueden hacer los residentes en el país.

-¿Pudiera decretarse una cuarentena en el país?

-Sí, tal vez en la tercera etapa.

-A pesar de la prioridad que tiene la COVID-19, no se ha descuidado la fumigación contra el Aedes aegypti…

-No, porque ese es el otro flagelo. Ahora viene el período de elevada infestación por el mosquito Aedes aegypti, que suele ocurrir por el calor y las lluvias, lo cual acelera la multiplicación de este vector. Sabemos que en Cuba no están resueltos los problemas de saneamiento, y la percepción de riesgo de la población para combatir el dengue no se ha logrado enraizar, a pesar de que esa enfermedad causa mucha morbilidad.

“Y no se puede descuidar, porque si nos concentramos solo en la COVID-19, cuando vamos a ver lo que tenemos es una epidemia de dengue, que afecta también al sistema de salud y a la sociedad”.

-¿Y qué tienen previsto para una contingencia como esta?

-Se mantienen las medidas previstas en el caso de las arbovirosis, porque no es solo dengue, también zika, chikungunya, fiebre amarilla, esta última erradicada en Cuba desde la década de 1960. En el país se mantienen todas las actividades, el personal de control de vectores, la vigilancia en las viviendas, el control de focos, la fumigación, el ingreso de cuadros febriles sospechosos de tener una arbovirosis y el estudio para descartar si tiene una de estas enfermedades.

“Desde finales del año pasado tuvimos una reducción de la transmisión del dengue (chikungunya no tenemos hace tres o cuatro años, ni zika desde el primer semestre de 2019). Por eso, con respecto al dengue, estamos ahora en una mejor condición. Pensábamos que íbamos a tener un poco de tranquilidad epidemiológica, pero ahora apareció la COVID-19”.

-¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Cuba para enfrentar la pandemia de COVID-19?

-Entre las fortalezas, la primera es la prioridad que tiene para el Estado cubano la salud. También, la estructura del sistema sanitario nacional, y en particular la atención primaria, que en muchos lugares del mundo es una utopía, incluyendo Estados Unidos.

“En Cuba, un pesquisaje con vigilancia de los cuadros respiratorios, febriles, se basa fundamentalmente en las estructuras de los policlínicos, en la formación de recursos humanos. La intersectorialidad que existe es sumamente importante: desde un principio participan todos los organismos y organizaciones de masas.

“Esto nos permite decir, no que no vamos a tener afectaciones, sino que trabajamos para no tener una situación catastrófica.

“Y las debilidades, quizás no logramos una percepción de riesgo importante en toda nuestra población. También la situación que enfrenta Cuba por el bloqueo de Estados Unidos y la economía. Pero cuando se han solicitado recursos para comprar equipamientos, medicamentos y los medios para enfrentar la COVID-19, a pesar de nuestras limitaciones, han tenido una prioridad y una solución.

“Uno ve las estadísticas mundiales y se eriza. Pero nosotros, en ningún momento, ni pesimistas ni con espejuelos oscuros. Trabajamos para que, de tener una afectación, no sea de esa magnitud”