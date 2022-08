En la adversidad, una amistad sincera

Bruna Hamú Ribeiro, nació en Brasilia el 9 de agosto de 1990. A los 18 años, se trasladó a São Paulo y comenzó una carrera como modelo internacional en Tokio, París, Milán y Estambul. Decidida a convertirse en actriz, dejó el mundo de la moda a los 23 años.

Sobre su paso por las pasarelas comenta: “Acababa de salir de casa, trabajaba como modelo y me mudé a París. Ni siquiera sabía qué era una dieta, nunca la había hecho en mi vida y allí el sistema es muy estricto con el patrón de delgadez. No sabía cómo lidiar con la situación. Empecé a sentirme triste. Los franceses también son muy fríos y no me sentí bienvenida. Empecé a darme cuenta de que no quería salir de casa. Ya no quería trabajar, no quería ir a ningún lado, no conocía a nadie, no quería hacer nada…”

Bruna participó en la telenovela Sangre buena. Fue en este momento que le tomó gusto a la profesión y decidió invertir en su carrera como actriz. “Un día fui a un curso de actuación, como quien no quiere nada, y me enamoré. Descubrí que quería ser actriz”, dijo a la revista Marie Claire. Poco después, consiguió el papel de Bianca en Malhação, y en 2016 interpreta a Camila en A Lei do Amor, su primera telenovela.

También en 2016 debutó en el teatro en la obra La cinco Julias. En el mismo año, hizo su debut cinematográfico, interpretando a Anésia en la película O Shaolin do Sertão. En 2018, interpretó a Susana en la película Estação Rock, y en 2019, entra en la recta final de Dulce ambición como Joana.

El personaje de la actriz Bruna Hamú, Joana, se meterá en la vida de María da Paz (Juliana Paes) y Rock (Caio Castro). “Estoy súper emocionada. Me alejé de las telenovelas para dedicarme a mi hijo, pero ahora que tiene dos años quería volver a mi vieja rutina. Simplemente no esperaba una invitación a Dulce ambición. Fue mucho mejor de lo que esperaba«.

Joana conocerá a la pastelera en una situación delicada, y nada como la adversidad para hacer una amistad sincera, en poco tiempo y bajo otras circunstancias, descubrirán innumerables afinidades y se convertirán en grandes amigas. Rock se rendirá a los encantos de la joven asistente de enfermería, dulce, servicial y que cuida a la abuela enferma. «Joana es una niña muy buena. Creo que el público la ovacionará. Es todo lo contrario a Josiane«, comentó la actriz.

En conversación con la columnista Patrícia Kogut, del diario O Globo, Bruna Hamú habló sobre su debut en Dulce ambición: “Todo el mundo ya está alentando para que Joana sea, sí, la verdadera hija de María da Paz. Para que ella pueda tener algo de alegría en la vida después de todo lo que ha pasado. Todavía no sé casi nada de mi historia ni he recibido el texto…”.

La recta final de Dulce ambición estará ocupada con la sospecha de que Josiane (Agatha Moreira) no es la hija biológica de María da Paz. Rock descubre que Joana y Josiane nacieron en el mismo hospital de maternidad, y que sus padres Eusébio (Marco Nanini) y Doroteia (Rosi Campos), sospechan que los bebés fueron intercambiados, de ahí que el joven boxeador aconsejará a María se haga un examen de ADN para aclarar la historia.

Finalmente, la actriz Juliana Paes habló sobre su nueva compañera de escena. “Y Bruna es una chica preciosa, además de tener la belleza física que se nota, es muy bonita a su manera. Tiene toda la dulzura que le da al personaje”.

Fuentes consultadas: Gshow, OtvFoco, Glbnews, ObsevatorioDaTv, Purepeople, Extra Globo, Revista Marie Claire, Contigo