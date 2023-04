En PDF edición impresa No.2 de 2023

Foto: Yasset Llerena Alfonso

Sumarios – Edición 2. Febrero de 2023 (pdf pág. 3)

GRAFIOPINIÓN (pdf pág. 4)

GENTE

“Servir es mi mayor satisfacción en la vida” (pdf págs. 5-7)

Acercamiento a la historia de vida de la prestigiosa bibliógrafa Araceli García Carranza, a quien se dedica la edición 31 de la Feria Internacional del Libro 2023

VERÓNICA LYNN LÓPEZ MARTINEZ

Una diva de la escena (pdf pág. 8-11)

Diálogo con una de las más notables actrices cubanas acerca de su presencia y permanencia en el niverso

de las tablas, a propósito del homenaje en la Jornada de Teatro Villanueva 2023

COMERCIO

Fuera de la libreta por error (pdf pág. 12-15)

Tras la Resolución 47 de 2021 del Ministerio de Comercio Interior, aumentaron las bajas en el registro

de consumidores por motivos de salida del país. Con la creciente emigración hacia el extranjero de los ciudadanos cubanos, este trámite se ha vuelto casi habitual en las colas de las Oficodas. Así también,

aparecen los errores

FÉLIX VARELA

El primero que nos enseñó a pensar en la Patria (pdf pág. 16-17)

En el aula, introdujo una lección dedicada al patriotismo o a los deberes con Cuba, como parte de su labor de formar compatriotas de conciencia

Pensamiento

El hilo de Ariadna (pdf pág. 18-20)

Algunos creen distinguir una relación dicotómica entre el marxismo y la ecología. Pura falacia

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFLUENZA AVIAR

Cuidadito, compay gallo (pdf págs. 21-23)

La reciente llegada del virus H5N1 a Cuba ha puesto en vilo a las autoridades sanitarias que, raudas, centuaron las medidas de bioseguridad para evitar que se propague entre las aves del país

EN CUBA

MIGRACIÓN

Calibrando el rumbo (pdf págs. 24-31)

El actual éxodo de ciudadanos cubanos atenta contra una estructura poblacional del país, ya adolecida por el creciente envejecimiento poblacional. Pero la migración es consecuencia, no causa. Entonces, ¿qué motivaciones impulsan a las personas –jóvenes, en su mayoría–, a buscar su futuro en otro país?

Crónica

La soledad de Elvira Rojas (pdf págs. 32-33)

ELECCIONES

Con permiso, esta es Cuba (pdf págs. 34-35)

Contacto de candidatos, con el mismo pueblo que los nominó, aprobó y acudirá a las urnas, adelanta, en esencia, de comicios anteriores jornada que promete ser continuidad

EN EL MUNDO

(pdf pág. 42)

Cuba-México

Hermandad, colaboración e integración (pdf págs. 36-37)

Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador volvieron a encontrarse para pactar acuerdos beneficiosos para ambos pueblos

Terremoto en Turquía y Siria

Tragedia y milagros de un desastre (pdf págs. 38-40)

Fuertes sismos desataron el caos en una zona que no es ajena a estos fenómenos, agravados por latentes conflictos geopolíticos

Reino Unido

To be or not to be (pdf págs. 41-42)

Tres años después de la salida de la Unión Europea, Londres lidia con una crisis generada por la inflación

y los desacuerdos políticos

DEPORTES

Béisbol

Apuntes en crisis (pdf págs. 43-47)

Con los peloteros que tenemos hoy no podíamos aspirar a mejores actuaciones en la Serie del Caribe, dijo en visita a BOHEMIA Franger Reynaldo, quien considera necesario crear una Liga Profesional

CULTURA

31 Feria Internacional del Libro

El más justo afán (pdf págs. 48-49)

Esencias y pasiones de la notable escritora Fina García-Marruz fueron reveladas durante el tributo que recibió en el Foro Literario convocado por la Asociación de Escritores de la Uneac y Ediciones Unión, en la Sala Villena

Literatura

Del libro impreso a la “lectura” digital: luminiscencias de una editorial holguinera (pdf págs. 50-51)

Ediciones La Luz llegó a su primer cuarto de siglo como uno de los mejores sellos editoriales del país, con un trabajo sistemático en redes sociales y la incursión en otros formatos como audio-libros, cápsulas audiovisuales y podcasts

31 Feria Internacional del Libro

Las voces de todos (pdf págs. 52-54)

Legados de notable trascendencia cultural para la sociedad cubana lideraron durante los homenajes en la Uneac a los poetas Rogelio Martínez Furé (1937-2022) y Waldo Leyva

AQUÍ LA TV

Ver lo que vemos

HISTORIA

Radio Rebelde

Voz guerrillera en el éter (pdf págs. 55-57)

Apoyo indiscutible en la gesta armada que se libró en la cordillera oriental

LE CONTESTA BOHEMIA

(pdf págs. 58-59)

Llagas contagiosas, herpes. Acerca de los virus que se esconden en el cuerpo

De tiro rápido

UN POCO PARA TODOS Y A LA COCINA (pdf págs. 60-61)

ENTRETENIMIENTOS Y CON MI VETERINARIO (pdf págs. 62-63)

FILATELIA Y PALABREANDO (pdf pág. 64)

CRUCIGRAMA Y REFRANES DE LA ABUELA (pdf pág. 65)

HUMOR (pdf pág.66)