Escalándote

Como los nueve anteriores, este X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) me sabe a Julio Antonio Mella: su fundador hace 100 años, me sabe a Escalinata, me sabe a esa Alma Mater cuyos brazos abiertos a más no poder, jamás han diferenciado en términos de color de piel, sexo, origen social, creencia… desde que los párpados de Cuba se abrieron con clara luz el primer amanecer de 1959.

Por ello, sin más preámbulo, comparto mediante nuestra BOHEMIA estas imágenes, para hondísima satisfacción de quienes un día estudiamos en esa Universidad.

Ahí, con esos brazos tuyos, míos, de todos.

El silencioso tributo de quienes te amamos, Mella.

Pasado, presente y futuro.

Majestuosa, acogedora… del pueblo.

¡Vengan a mi seno!

Y mañana… también ustedes.