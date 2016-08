¡Y el muerto andaba de parranda…!

Dos meses después de su propio funeral, un anciano mexicano ha regresado a la casa de su familia, informa el portal ‘Récord’.

Según los medios locales, un hombre identificado como Miguel Ángel de Gomar de Luna escapó de la casa de reposo en Ciudad Juárez en la que estaba internado para tomar unas copas en un bar, se perdió en medio de la borrachera y fue declarado desaparecido.

Porteriormente, la Policía encontró un cuerpo descompuesto, cuya edad y características coincidían con las del jubilado desparecido. Entonces la familia del mexicano identificó el cuerpo y procedieron a cremarlo.

De acuerdo con la hija de Miguel, ella no estaba del todo segura de que el cuerpo encontrado pertenecía a su padre. Sin embargo, las autoridades dijeron que no le darían su cuerpo si ella no firmaba el protocolo de identificación.

Durante los dos últimos meses, Miguel Gomar vivía en la calle, mendigando y gastando dinero en alcohol, pero tras ser hospitalizado en un centro médico local, sus trabajadores se pusieron en contacto con los familiares del paciente.

La familia ha experimentado un gran ‘shock’ cuando supo que su padre estaba vivo. Ahora tienen que pasar por una pesadilla burocrática para ‘revivirlo’, ya que, de acuerdo con los documentos oficiales, ahora está muerto.

(Actualidad RT)

