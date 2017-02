El mismito se enterró(+video)

Moscú.- Un bloguero ruso de nombre Gabar se enterró en directo en un ataúd de madera equipado con un respiradero, donde permanecería veinticuatro horas, encierro voluntario que puede ser seguido en directo por youtube.

“El 16 de febrero a las 14:00 me propongo realizar el experimento más peligroso: me enterrarán vivo en un ataúd durante 24 horas un metro bajo tierra. Y esto es 100 por ciento real”, señaló.

Gabar, que quiere poner a prueba su aguante físico y psicológico, aparece en la retransmisión en directo ataviado con un anorak, un jersey de cuello largo y un gorro y con un teléfono móvil (celular) en la mano.

Por lo que se contempla en el inicio de la grabación, que sólo puede ser visto por usuarios mayores de 18 años, el bloguero departe de manera animada son sus seguidores y no da señales de ahogo o nerviosismo.

Consciente del peligro que corre, Gabar asume totalmente la responsabilidad de sus actos y no recomienda a nadie repetir su experimento.

Durante las veinticuatro horas de enterramiento espera comunicarse con otros bloqueros, además de con periodistas, médicos y psicólogos.

El bloguero cavó él mismo el agujero de un metro de profundidad y fabricó, con ayuda de sus amigos, el ataúd -de dos metros de largo y 60 centímetros de ancho- con tablas de madera que compró en un almacén de muebles.

“Los ataúdes habituales no me servían, ya que no están fabricados para respirar desde dentro”, señaló Gabar. (EFE)

Lo curioso es que pasaron las 24 horas y no aparece por ninguna parte nueva información sobre esta extraña noticia, ni siquiera la agencia EFE le ha dado seguimiento, ¿será que el tipo ase rajó a última hora, después de haber armado el show? ¿Se habrá olvidado todo el mundo de averiguar lo que paso? Claro que si nos enteramos de algo más lo contaremos en este mismo espacio, pero hasta el momento, solo se sabe que el solito se enterró.