Insólito rugido de amor(+video)

No se trata de una metáfora poética, sino de un verdadero rugido, de la bestia enamorada, que por cierto se pensaba era muda, y aquí podemos escuchar su “romática” declaración, nada menos que cuando celebramos el día de los enamorados.

Nos estamos enterando del extaño asunto gracias a una cámara oculta instalada en un remoto paraje de la república de Buriatia (Rusia), que logró captar por primera a un ejemplar de leopardo de las nieves lanzando un fuerte rugido en forma de llamado de apareamiento.

El video -por cierto filmado en 2014 y no divulgado hasta la fecha, quien sabe por qué- tiene un valor excepcional, ya que permite refutar la teoría que aseguraba que esta especie de leopardo no podía rugir debido a la fisiología de su garganta, según informa The Siberiam Times

El presidente de la Fundación Leopardo de las Nieves, Dmitri Medvédev, comentó: “Este video demuestra que sí puede rugir. Aquí aparece un gran macho rugiendo fuertemente en el este de los Montes Sayanes durante la temporada de apareamiento”.

Este tipo de leopardo es natural de las altas y escarpadas montañas del sur de Siberia y Asia Central. Los científicos estiman que tan solo quedan 3.920 leopardos de las nieves en el mundo, lo que los convierte en una especie en peligro de extinción. Pero tal vez por eso es que, si es que tal vez no lo hicieron antes, ahora están rugiendo con muchas ganas… de aparearse, para seguir existiendo.

(con información de RT)