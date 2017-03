Le roban el celular… ¿y el corazón?

Debas Chávez, una joven mexicana de 22 años, se llevó un susto la semana pasada cuando un desconocido la asaltó en el municipio de Juárez (Nuevo León) y le robó su celular. Según contó la muchacha a ‘Telediario’, trató de resistirse, pero el agresor la pegó en el ojo y le tiró del pelo para llevarse el teléfono.

Tras ese desagradable incidente, la joven pensaba que no iba a volver a saber de su celular y menos del atacante. Sin embargo, para su gran sorpresa, pronto recibió un extraño mensaje en Facebook.

Era la misma persona que la había atracado, quien le escribió pidiendo disculpas y hasta tratando de conquistarla.

“Hola, yo te asalté. Quería pedirte una disculpa porque la verdad es que estás muy guapa y me gustas”, decía el descarado mensaje del agresor.

“Tiene el descaro de agregarme a Facebook y decirme esas cosas. No sé si me dio risa, miedo o si me enamoré. Y todavía muy orgulloso me dice que él fue el que me asaltó”, denunció la joven.

El cinismo del atacante en un ‘post’ en la red social inmediatamente fue compartido por miles de usuarios.