Bañito de sol demasiado caro(+video)

El Ministerio de Agricultura peruano ha informado a través de su cuenta de Twitter que interpondrá una denuncia penal contra la exviceministra Eufrosina Santa María.

‏ @minagriperu # AHORA Min. Agricultura interpondrá denuncia penal contra exviceministra Eufrosina Santa María este lunes 3 de abril ante Ministerio Público Min. Agricultura interpondrá denuncia penal contra exviceministra Eufrosina Santa María este lunes 3 de abril ante Ministerio Público

Esta acción judicial se ha producido tras la divulgación de unas imágenes de la destituida viceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego tomando el sol en una piscina en horas de trabajo mientras el país estaba en estado de emergencia por las fuertes lluvias dejadas por el fenómeno del Niño Costero.

Una semana después de que trascendieran estas fotos, el Ministerio para el que ejercía el cargo de viceministra, y del que fue destituida, señaló que habría cometido presuntas irregularidades en su gestión, según ‘El Comercio’.

Santa María se encontraba con su fotógrafo personal, Bruno Renzo Torres, y, según el Ministerio agrícola, empleó horas de trabajo en actividades recreativas pagadas con bienes del Estado.

Los presuntos delitos que se le imputan son peculado de uso, omisión de funciones y falsedad genérica, según ‘El Comercio’.

“No me satanicen”, dice la bañista, ahora exviceminstra



En una entrevista televisiva la exviceministra pidió que no la satanizaran por esas horas de distracción en medio de las fuertes lluvias que dejaron víctimas y daños materiales. “Ha sido la única vez que he tomado un descanso público durante el tiempo que he sido viceministra. Esas imágenes forman parte de mi vida privada”, agregó.

Según el trabajo difundido en un programa televisivo, Santa María dio paseos en patines y bicicleta en horas de trabajo y dispuso de un automóvil de la institución donde ejercía el cargo para su uso personal. “Han querido mostrar a una persona insensible, indiferente, y no lo soy. He estado trabajando todo el tiempo para resolver la emergencia”, le dijo a la periodista durante la entrevista.

A pesar de tener bikini, que según ella siempre guarda dentro del auto, “no estaba en la piscina, era un siesta, necesitaba descansar porque había venido estos días de mucho trabajo, sin sábado, sin domingo”.

Kuczynski y los cócteles

“Ese mismo día el presidente [Pedro Pablo Kuczynski] estaba en un acto, con cócteles, recepciones, y yo estaba en una siesta”, expresó. “¿Porque me tomé una hora de sol soy la peor mujer del planeta?”, se preguntó. La exviceministra admitió sentirse mal consigo misma por haberse tomado ese tiempo de solaz.

A pesar de esta falta, no descarta aspiraciones presidenciales más adelante. “Me he sentido orgullosa de trabajar por mi pueblo. Amo a mi país”, aseguró.

En su opinión, existe una campaña de desprestigio en su contra con la finalidad de desviar la atención de presuntas irregularidades administrativas en la institución donde hasta hace una semana ejerció como viceministra.”Me parece que todo fue armado. Hay gente en el mismo Ministerio que no me quería. He llegado última a su equipo. No me querían porque soy una piedra en el zapato. Yo era la que amarraba para que no saliera la plata y hubiera sobrevaloraciones”, aseveró.

En el video que incluimos la señora Santa María hace su mayor esfuerzo por justificarse, pero la entrevistadora le hace un interrogatorio duro. ¿Será esto verdaderamente algo extraño, como para desatar el escándalo en torno al caso, o en realidad no sería más que algo habitual en el mundillo de la burocracia de altos cargos, y le aprovecharon la inconsecuecia y sobre todo el descuido a la viceministra, para un pase de cuenta? Quién sabe.