No es broma, hay una oferta de trabajo, aparentemente fácil, de más de 5.000 dólares mensuales, que hasta ahora no ha logrado solicitante alguno. Por si fuera de interés para cualquiera de nuestros lectores que no creen en fantasmas e interesados en ganar más, aunque sea en un lugarejo apartado de Escocia y a cargo de unos chiquillos probablemente traviesos, les trasladamos los datos.

Se ofrece una vacante de trabajo muy atractiva, en un pequeño pueblo del concejo escocés de Scottish Borders (Reino Unido). Allí, una familia está dispuesta a pagar alrededor de 64.000 dólares (50.000 libras esterlinas) al año, con 28 días de vacaciones y respetando los días festivos, a la persona que acepte vivir en su casa y trabajar de niñera de sus dos hijos de cinco y siete años.

La tarea consiste básicamente en cuidar de los niños: prepararles el desayuno, llevarlos al colegio, ayudar con los deberes, etc. En el anuncio publicado en la web Childcare.co.uk, la familia describe su hogar como una vivienda “adorable, espaciosa, histórica” que dispone de “unas vistas espectaculares”. Solo se menciona un pequeño inconveniente: al parecer, en la casa se ha detectado una actividad paranormal. Y he ahí el problema que espanta a los posibles candidatos.

La familia lleva diez años viviendo en esta casa y habían sido avisados, antes de adquirirla, de que entre sus paredes ocurrían cosas extrañas. “Mantuvimos la mente abierta y decidimos comprarla igualmente”, escribe la madre en el anuncio.

A lo largo del último año, hasta cinco niñeras han dejado el puesto afirmando que en la vivienda se producían sucesos sobrenaturales, como extraños sonidos, vidrios rotos o movimientos de muebles. “Personalmente, no hemos experimentado ninguno de estos incidentes”, precisan los padres.

Los fenómenos se registraron solo cuando ellos no estaban en casa, cosa que ocurre a menudo debido a su exigente horario laboral, que a veces les obliga a estar ausentes hasta cuatro noches a la semana. Dadas las circunstancias y los rumores, no les importa pagar más de lo habitual con el fin de encontrar a la persona adecuada y acabar con la inestabilidad que sufren sus hijos.

El CEO de Childcare.co.uk, Richard Conway, comentó a ‘The Telegraph’ que al principio tomaron el anuncio con escepticismo, pero después de ponerse en contacto con la familia y las niñeras que trabajaron previamente allí, comprobaron que la vacante era real.

“Creo que es probablemente la historia más interesante que hemos escuchado”, señaló Conway. Los padres le aseguraron que nadie que hubiera vivido en la casa había sufrido daño alguno, pero estiman que la próxima niñera que contraten tendrá que contar con una fuerte personalidad.

Esa es la cuestión: si usted cree tener esa personalidad fuerte y no cree en aparecidos, necesita el empleo y le parece bien pasarse una temporadita a cargo de ese empleíto bien pagado, pues nada, a solicitar la visa para el Reino Unido, y resultos ambos problemas. Después nos cuenta. (¿Busca un nuevo trabajo? Ofrecen un puesto por 64.000 dólares al año pero nadie lo quiere)