Un auto todoterreno chocó contra un muro de contención en una zona residencial y cayó sobre el techo de una vivienda cercana en San Luis, Misuri, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de esa ciudad, la única persona que viajaba en el auto está ingresada en un hospital y se encuentra en condición “crítica”.

“El ocupante del vehículo fue rescatado y transportado [por la ambulancia] en estado crítico. El dueño de casa volvió a casa desde el gimnasio y descubrió el incidente”, indica la declaración oficial.

La grabación muestra la ruta que recorrió ese SUV, que atravesó una zona de césped antes de estrellarse contra el lado izquierdo del techo de una casa fabricada con paneles de madera.

Ver video en Twitter: https://twitter.com/STLFireDept/status/886681556814835713

5900blk of Lillian – One occupant #rescued; #EMS transported in critical condition. Tow professionals on scene for veh removal. #STLCity pic.twitter.com/iyAqXHAhzL

— St. Louis Fire Dept (@STLFireDept) July 16, 2017