Ojalá que esta fea noticia que nos trae PL desde París sea realmente un caso extraño y no una amenaza latente por negligencias e irresponsabilidades de personas sin escrúpulos. El caso es que la empresa gala Lactalis anunció hoy la retirada del mercado en 83 países de la leche para bebés potencialmente contaminada con salmonella, en medio del escándalo ante las afectaciones causadas por ese producto a 35 lactantes en Francia.

Así es que ya no se puede creer ni en las ‘sacrosantas’ buenas prácticas de calidad europea, si en una industria tan sensible se les puede colar salmonella nada menos que en leche materna, y en cadenas de supermercados no hacen caso de las advertencias y siguen vendiendo un producto contaminado. Y cabe preguntarse si de verdad será este un hecho insólito, o si lo raro pudiera ser que el escándalo se filtró a la prensa, quién sabe. (con información de PL)