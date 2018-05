Este 2 de mayo, los ciudadanos de Toronto (Ontario, Canadá) observaron sorprendidos que un coche colgaba a varios metros de altura del puente Leaside, en el centro de la ciudad, informa ABC News.

Tras asegurar el lugar, los servicios de emergencia cortaron el cable del que pendía y el automóvil se precipitó. Posteriormente, observaron que carecía de motor, ventanas, asientos ni matrículas.

La primera teoría fue que el vehículo formaba parte de la grabación de una escena para una película, a pesar de que cerca de ese lugar no había ningún equipo de rodaje.

En estos momentos, la Policía estima que se trató de una broma inusual y buscan a su autor.

Por su parte, el alcalde de Toronto, John Tory, afirmó que cuando le mostraron las fotos del automóvil “sacudió la cabeza porque no podía creerlo”.

Dangling car off Toronto bridge – the moment it is cut down!#prank? #danglingcar @TorontoPolice say this is now a criminal investigation. @CTVNews pic.twitter.com/yJUu7k0rti

— Peter Akman (@PeterAkman) 2 de mayo de 2018