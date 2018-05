Los investigadores buscan y descubren cosas que a veces nos sorprenden, y ese es el caso de lo que acaban de publicar unos científicos estadounidenses: nada menos que la forma del cerebro tendría que ver con los ingresos. Antes de dudarlo, lee aquí los argumentos, que se publican hoy en el portal RT y compartimos con nuestros lectores de este espacio.

Un equipo de científicos de la Universidad de Texas (EE.UU.) ha demostrado que la posición socioeconómica de una persona está relacionada con la función cerebral y la anatomía de su cerebro.

Hasta ahora se sabía que la estructura y la función del cerebro de un niño pueden verse negativamente afectadas si crecen en entornos que carecen de educación, nutrición y atención de la salud adecuados. Pero en el nuevo estudio, publicado en la revista PNAS, se ha descubierto que el cerebro adulto puede ser sensible a factores sociales y económicos que podrían alterarse activamente.

En la investigación participaron 304 individuos de entre 20 y 89 años de edad, a quienes se les midió la organización de las redes cerebrales funcionales utilizando imágenes de resonancia magnética. También se midió el grosor de la sustancia gris cortical con escáneres cerebrales.

Los análisis revelaron que las personas de mediana edad (35-64 años) con un estatus socioeconómico alto tenían redes cerebrales organizadas eficientemente y una materia gris cortical del cerebro más gruesa. Mientras que los individuos con una posición socioeconómica baja tendían a tener redes cerebrales funcionales menos organizadas y una corteza más delgada.

Los autores del estudio sugieren que una corteza más delgada de la sustancia gris cortical puede contribuir al deterioro cognitivo con el paso de los años, traduciéndose en pérdida de memoria y demencia. Sin embargo, advierten que los resultados de esta investigación son preliminares y que se necesitan más estudios para comprender mejor las posibles relaciones entre los factores socioeconómicos y la salud cerebral.

A la luz de estos datos, me he quedado pensando profundamente en cómo es que un tal Karl Marx, que según se sabe ganaba tan poco tendría un cerebro tan bien organizado. Sin embargo, en lo personal, tal vez este redactor debe tener una materia gris cortical muy flaquita, y eso explicaría que se le olvida casi todo. Por lo demás, no hay susto, porque ya se sabe, según el popular y pegajoso tema musical, que ¡En La Habana hay una pila´e locos…!