El pasado lunes, un hombre del municipio estadounidense de Holland, en Míchigan, se negó a entregarle su bolso a un ladrón que se cruzó en su camino a las cinco de la tarde para robarlo.

“Sucedió muy rápido. Con un solo movimiento, [el ladrón] sacó su pistola del cinturón, y con el segundo se puso un pañuelo sobre la boca y ordenó: ‘Dame tu bolso'”, relató la víctima a medios locales.

Pero no era un bolso cualquiera, y Jerard Kluting, el agraviado, estaba dispuesto a demostrarlo.

“Le dije: no tendrás mi Louis Vuitton”. Entonces, añadió Kluting, el delincuente le disparó tres veces, pero no logró herirlo. Y sencillamente se negó a entregarle lo que pedía.

“Trabajé muy duro para esto. Es un bolso que he tenido siempre y significa mucho para mí. No estaba preparado para cedérselo a un delincuente que me lo exija”, explicó el estadounidense. Luego comentó que había pagado 1.700 dólares por ese accesorio, y que es de especial valor para él porque Louis Vuitton ha dejado de hacer bolsos con ese diseño.

Por su parte, el ladrón optó por desistir y huyó en su coche. Rastreado luego por los agentes de la ley, resultó ser un joven de 21 años, sin antecedentes criminales, que había robado antes la pistola.

A pesar de que la historia tuvo un final feliz, en la comisaría policial insistieron en recomendar que se entregue a los delincuentes armados lo que exigen, para evitar males peores en una escalada de violencia.

