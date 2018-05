¡Tierra trágame! ¿Quién no ha pronunciado esta expresión al momento de sentir vergüenza en una situación delicada? Pero ten cuidado, no desees mucho algo así porque tus deseos se pueden cumplir. Si no lo crees, mira lo que ocurrió en una calle del norte argentino.

​El hecho sucedió en la avenida Carlos Piacentini, de la ciudad chaqueña de Resistencia. La vía fue construida en 2011 y no están claros los hechos que llevaron a que un gigantesco hoyo se abriera y en él terminaran un vehículo mezclador y un Fiat Palio, originando una estampa digna de una película de acción.

​Según el diario local Norte, el episodio se debió presuntamente por el peso de los vehículos que transitaban en ese momento. Afortunadamente apenas hubo un herido, sin carácter de gravedad: se trató de un policía que intervino en el acto.

La empresa provincial de aguas y cloacas Sameep deslindó toda responsabilidad del hecho, ya que afirma no estar en obras en ese momento. La municipalidad de Resistencia solicitó apoyo a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para que el equipo de ingenieros ayude a determinar las causas del siniestro, informó el medio local Nova.

(Sputnik Mundo)

Impactante: una calle se traga un camión y un coche en Argentina (fotos, vídeo)