En las insólitas imágenes se ve cómo los vehículos avanzan a duras penas por carreteras convertidas en auténticos lagos por las precipitaciones. Asimismo, se observa a un grupo de dromedarios ‘nadando’ sobre la superficie arenosa.

El ciclón Mekunu tocó tierra en la península Arábiga la madrugada del pasado sábado. Como consecuencia, en Omán y Yemen fallecieron al menos 5 personas y más de 30 se encuentran desaparecidas, indican las autoridades locales citadas por la agencia AP. Además, la inclemencia climatológica dejó cortadas las líneas eléctricas.

Pero esta no es la única ocasión en que se ha ocurrido este ins{olito fenómeno. La última vez que este desierto lució como un ‘océano’ en el que sus dunas quedaban ocultas fue hace 20 años, cuando unas fuertes lluvias afectaron a la misma zona.

Cyclone Mekunu has battered Socotra off the coast of Yemen and has made a bit of a mess of Salalah in southern Oman. Cat 3 downgraded in the last hour to Cat 1. pic.twitter.com/SoDZ9ZZv1Z

— @GeoBex (@Bex2018Geobex) 26 de mayo de 2018