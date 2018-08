Se cuenta que un joven sudamericano se manifestaba indignado con los europeos por las barbaridades cometidas durante la colonización del Nuevo Mundo. Cuando alguien le comentó lo extemporáneo de su iracunda actitud por algo ocurrido hacía cinco siglos, el ofendido respondió: ¡es que acabo de enterarme!

Es decir que, al menos para uno, el asunto es noticia cuando uno se entera, aunque en realidad sea “Bohemia vieja” para otros. Recientemente nos ocurrió con la cerveza a partir de ácido láctico vaginal. Y ahora nos arriesgamos a tropezar con la misma piedra en el asunto del orgasmo por bostezo, relacionado con un medicamento. Si ya lo conocías, nos disculpas, y si quieres nos haces “el muñeco”; pero tal vez, en este caso, sea novedad también para otros.

Y al grano: se trata de que que la placentera sensación que se suele experimentar en un acto sexual también se puede conseguir de manera artificial.

En este caso no será gracias a partes humanas, sino a la de un fármaco, clomipramina* , que fue desarrollado en 1960.

Para llevar a cabo su experimento, en los años 80 del siglo pasado investigadores del Saint John Regional Hospital reunieron a un grupo de hombres y mujeres que sufrían depresión o presentaban conductas obsesivo-compulsivas.

De acuerdo con los resultados de la investigación, un 5% de las personas bajo tratamiento con clomipramina, experimentaba orgasmos al bostezar.

El efecto de la clomipramina sobre la reabsorción de serotonina provocaba un aumento de los niveles de este neurotransmisor en el cerebro. Su exceso podría estimular el factor liberador de la corticotrofina hipotalámica que juega un papel importante en la activación de los circuitos neuronales responsables de los patrones de comportamiento como los bostezos y la respuesta sexual espontánea.

Y como era lógico suponer, después del experimento, varios pacientes continuaron tomando la medicina voluntariamente para volver a experimentar orgasmos de esta manera.

Y colorín, colorado… Ah, no me vaya a preguntar ahora dónde se puede conseguir la clomipramina, ya te dije que es un antidepresivo y por supuesto que solo se adquiere por prescripción médica; no obstante, aquí van algunos datos adicionales a cuenta el sabio “San Google”:

