Un cliente de Uber se llevó una desagradable sorpresa hace unos días cuando vio que el conductor que lo había recogido en el aeropuerto de Kempegowda, en Bangalore (la India), conducía borracho y estaba somnoliento.

“Tuve que detener el automóvil a un lado de la carretera, y conduje todo el camino a casa”, escribió el cliente defraudado, Surya Oruganto, en su cuenta de Twitter el pasado 9 de septiembre.

Horas después, el equipo de seguridad de Uber India ‘respondió’ a Oruganto, indicando que el no tendría que haberse hecho cargo del vehículo “por cuestiones de seguridad”, según ha contado en otro tuit, lo que ha generado todo tipo de reacciones contrariadas en las redes sociales.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM

— Surya Oruganti (@suryaoruganti) 9 de septiembre de 2018