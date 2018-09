“Se suponía que iba a aterrizar, pero en lugar de hacerlo se ha estrellado”, ha indicado a Reuters Jimmy Emilio, responsable de la administración del aeropuerto de Chuuk, en Weno.

En los vídeos y las fotografías que ya se han difundido en las redes sociales se ven a los pasajeros en botes salvavidas mientras el avión se hunde en el agua.

La nave se estrelló contra el agua hacia las 9:30 hora local. Según la aerolínea, el avión unía la capital papú de Puerto Moresby con la ciudad capital de Micronesia, Pohnpei, haciendo escala en la isla de Weno. En el avión viajaban 36 pasajeros y 11 miembros de la tripulación.

Los servicios de rescate ya se han desplazado a la zona. Las 47 personas han salido ilesas y fueron trasladadas a un hospital de la isla.

Air Niugini es la principal compañía aérea de Papúa Nueva Guinea. Las autoridades y la propia aerolínea han abierto una investigación para esclarecer los motivos del accidente.

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.

Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK

— ABC News (@ABC) 28 de septiembre de 2018