Una situación no solo extraña sino muy incómoda se vivió en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, cuando un hombre contrató mariachis para su amante, sin saber que ella tenía compromiso…

Los mariachis llegaron hasta la casa de la mujer para entonar el tema “Si nos dejan” y así darle una sorpresa, pero el sorprendido terminó siendo el cantante, según el reporte de ojo.pe.

Cuando la joven salió de su casa, el mariachi se dio cuenta de que se trataba nada menos que de su esposa, y se indigtnó al descubrir que había sido engañado todo este tiempo.

De inmediato, el mariachi principal no soportó lo que veía y trató de protagonizar un enfrentamiento con el otro hombre; sin embargo, fue tranquilizado por sus compañeros del grupo para evitar un incidente violento..

El hombre que contrató a los mariachis, se disculpó dando seguridades de que desconocía de que la mujer tenía marido porque siempre pensó que era soltera. Incluso tenía pensado pedirle matrimonio con esta romántica serenata.

Al parecer la paz se logró sobre todo gracias al poderoso caballero don dinero, porque, pese al fracaso del propósito de la serenata, al pago acordado se le añadió una generosa prima para salvar el confuso percance, y chirrín chirrán de esto no se hable más.

No me pregunten cómo quedó la cosa entre el cantante y su mujer, porque de eso no sabemos nada.