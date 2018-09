Un sudafricano de 25 años fue sometido a cirugía para extraerle una cuchilla de 10 centímetros enterrada frontalmente en su cráneo.

Según informa The Sun, el joven llegó al hospital un domingo por la mañana, después de sufrir la lesión la noche anterior al intervenir para ayudar a un amigo en una pelea. Increíblemente, sus únicos síntomas fueron dolor de cabeza y del ojo izquierdo, y este solo al moverlo.

El paciente contó a la revista British Medical Journal Case Reports –que publicó el estudio sobre el caso el pasado domingo–, que inicialmente no quería ir al hospital porque no había sentido que lo apuñalaran, sino solo que lo habían golpeado. El caso es que el cuchillo se partió por el mango y su hoja quedó escondida en la herida abierta sobre el cráneo. No obstante, sus amigos insistieron en llevarlo a un chequeo médico. “Solo me di cuenta cuando me hicieron una radiografía”, afirmó después el hombre.

Las increíbles imágenes de tomografía computarizada, tomadas en el Hospital Académico Chris Hani Baragwanath, en la ciudad de Soweto, muestran que la hoja del cuchillo penetró profundamente en su cabeza, detrás de su nariz.

Médicos y especialistas en otorrinolaringología tardaron 84 horas en decidir cómo extraer la cuchilla, mientras que los oftalmólogos temieron que el joven pudiera perder la visión si el cuchillo era sacado de manera indebida.

Durante todo ese tiempo, el paciente permaneció consciente y sin pérdida alguna de la visión o del estado cognitivo, ya que el cuchillo se había clavado en un hueso y, al no moverse, no podía causar daños ulteriores, según los galenos.

Finalmente, el paciente fue sometido a una cirugía bajo anestesia. Para poder extraer la cuchilla, los cirujanos cosieron el ojo del joven a fin de proteger su córnea durante el complejo procedimiento.

El hombre, que más tarde admitió que se sentía afortunado de estar vivo, fue dado de alta dos días después de la operación y se le pidió que regresara para un chequeo un mes después.

(Actualidad RT)

FOTOS: Un hombre pasó cuatro días con una cuchilla de 10 centímetros enterrada en la cara