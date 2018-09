Prepárate para enterarte de una historia difícil de entender. Ocurrió en en Alaska, EEUU, y se trata de que un hombre secuestró, asfixió y abusó sexualmente de una mujer el 8 de agosto del 2017, según la acusación de la Fiscalía, pero no irá a la cárcel porque alcanzó “un acuerdo” con las autoridades judiciales del país norteamericano, según el nforme del Washington Post.

En efecto, el hombre, llamado Justin Schneider, de 34 años, arregló un pacto y se reconoció culpable de un delito de asalto de segundo grado, considerado una falta grave. Sin embargo, se le anularon los otros cargos por secuestro y abuso, reduciendo así considerablemente la pena. Vale mencionar que, inicialmente, Schneider se enfrentaba a entre 5 y 99 años de prisión.

