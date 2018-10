.En 1987, Allan Mann raptó a su hijo, que entonces tenía 21 meses, y lo llevó de Canadá a Estados Unidos de forma ilegal. El hombre comenzó una nueva vida en Connecticut y le hizo creer al pequeño que su madre estaba muerta.

Lyneth Mann-Lewin denunció el secuestro de su hijo y tuvieron que pasar 31 años para volverlo a ver.

Y es que el hombre y su hijo vivieron con identificaciones falsas e incluso certificados de nacimiento falsos para vivir lejos de la mujer, pero un familiar reveló a la Policía lo que realmente estaba pasando.

El conmovedor reencuentro

Lyneth Mann-Lewis relató cómo fue el esperado reencuentro con su hijo, quien fue secuestrado por su padre hace 31 años.

“Lo agarré, y le apreté su cabeza, quería sentir que era real. Lo toqué y dije: ‘Oh Dios mío, mi bebé’“, contó la mujer durante una conferencia de prensa en Toronto, Canadá

Tras volver a ver a su hijo, quien hoy tiene 33 años, la mujer rompió en llanto y contó con detalles lo que el joven le dijo al verla.

“‘Mami, tienes mis ojos’ y él me abrazó, y me besó, y estuvimos así largo rato”, explicó.

“Las palabras ‘su hijo está vivo, lo encontramos’, eso es impresionante”, relató Lyneth Mann-Lewis “Por fin terminó la preocupación constante”, agregó.

Además, reveló que cocinó para su hijo y conversaron durante horas.

“Quiero alentar a otras familias con hijos y seres queridos desaparecidos a jamás darse por vencidos sobre la posibilidad de encontrarlos. Soy la prueba de que después de 31 largos años de sufrimiento uno nunca debe rendirse […] Tengan paciencia, sean fuertes, y crean que todo es posible”, indicó.

El secuestrador

Allan Mann Jr., el secuestrador, fue arrestado el viernes en Connecticut (EE.UU.) bajo una identidad falsa.

La Policía de Toronto relató que, tras divorciarse de Lyneth Mann-Lewis, el padre del joven secuestró a su vástago cuando apenas había cumplido 21 meses durante una visita de fin de semana ordenada por el juez en la citada ciudad canadiense en 1987. Mann Jr. entró entonces en Estados Unidos y con la ayuda de unos parientes obtuvo una identificación falsa tanto para él como para su hijo, al que le contó que su madre había muerto cuando era pequeño.

Aunque los mandos de la Policía de Toronto no precisaron los detalles de la investigación, aseguraron que Mann Jr. había incurrido en una presunta actividad criminal desde el momento de su llegada en el territorio estadounidense. La tecnología de reconocimiento facial permitió identificarle y, a pesar de que el nombre del acusado en Canadá y en Estados Unidos no coincidían, los agentes pudieron arrestarlo.

