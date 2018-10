Córdoba (Argentina). – Un hombre lleva más de 47 años alojado en un hospital psiquiátrico de la provincia argentina de Córdoba, en el centro del país, al que fue ingresado tras ser acusado de cometer un delito de lesiones, un caso que al parecer la Justicia ‘olvidó’ resolver, informó hoy la prensa.

El hecho fue descubierto por una trabajadora social que reparó en la situación sanitaria del hombre, de 69 años, porque presenta una ‘conducta normal’ en comparación con otros pacientes del hospital psiquiátrico ‘Emilio Vidal Abal’, situado en la ciudad cordobesa de Bell Ville, unos 480 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, indicó el diario ‘La Voz del Interior’.

Al preguntar qué había llevado al hospital al hombre, llamado Miguel, la trabajadora descubrió que había sido procesado (acusado formalmente) por la Justicia de Córdoba el 27 de agosto de 1971 en un caso de lesiones leves que, según la ley argentina, no merece siquiera un castigo de arresto y menos tan prolongado

Al preguntar qué había llevado al hospital al hombre, llamado Miguel, la trabajadora descubrió que había sido procesado (acusado formalmente) por la Justicia de Córdoba el 27 de agosto de 1971 en un caso de lesiones leves que, según la ley argentina, no merece siquiera un castigo de arresto y menos tan prolongado.

Según ‘La Voz del Interior’, el hombre fue olvidado por la Justicia: ‘Ni el juez ni los peritos (judiciales) se acordaron más de este supuesto autor de lesiones leves’, indicó.

Un informe médico actual determinó que el estado de salud del paciente ‘es estable, no presenta patologías, se maneja solo, puede comer e ir al baño y se alimenta por sus propios medios’.

‘Miguel siempre fue un poco nervioso pero no era violento. No tenía ninguna enfermedad’, dijo al diario cordobés la hermana del paciente.

La mujer explicó que en varias oportunidades las autoridades del hospital le negaron ver a su hermano y denunció que no le entregaban la vestimenta y los alimentos que le llevaba. ‘Nos decían que no podíamos verlo porque la visita le haría peor. Era para que no nos enteráramos de que se robaban las cosas’, comentó.

el hombre fue olvidado por la Justicia: ‘Ni el juez ni los peritos (judiciales) se acordaron más de este supuesto autor de lesiones leves’

Diecinueve presidentes gobernaron a Argentina desde que el hombre fue ingresado en el hospital psiquiátrico.

Su caso supera al del múltiple homicida Carlos Robledo Puch, que lleva 46 años en prisión pero después de haber sido condenado por cometer once asesinatos, entre otros delitos. Su historia fue llevada recientemente al cine con el film ‘El ángel’. (DPA)