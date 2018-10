Francamente, nos impresionó esta noticia, y te la contamos tal cual la reporta RT, a su vez tomada de la publicación original en WILX

Se trata de que una mujer de Míchigan (EE.UU.) descubrió que fue alcanzada de nuevo por el cáncer de mama años después de haber vencido esa enfermedad. Sin embargo, no se percató de ello durante una mamografía en una clínica, sino después de que le cortaran el cabello en un salón de belleza.

Según relata Patty Bolle, residente del pueblo de Haslett, el cáncer le fue diagnosticado por primera vez 13 años atrás, y cinco años después de someterse a cirugía y a tratamientos de quimioterapia y radiación se consideraba como una mujer libre de esa enfermedad. Esto hasta que Nikki McClure, su peluquera, miró en detalle su cabello.

“Nikki estaba tirando de mi cabello y me dijo: ‘Oh, Dios mío, tienes un área calva ahí'”, relata Bolle a . McClure, por su parte, precisó que se trataba de una zona rojiza en su cuero cabelludo de tamaño “un poco más grande que una moneda de 10 centavos de dólar” que “parecía quemada”. “La presioné un poco y pregunté si lo sintió, y dijo que no”, agregó.

La clienta poco después decidió buscar la opinión de los doctores, que efectivamente le diagnosticaron cáncer de seno en su más avanzada etapa. De acuerdo con los médicos, no es muy común encontrarlo en el cuero cabelludo, sino que suele aparecer en el hígado, el cerebro, los huesos o los pulmones.

“El cáncer de mama metastásico es implacable y eventualmente regresará, pero en este punto, con los nuevos medicamentos que están saliendo, podría tardar años“, indicó Bolle, quien también expresó agradecimiento a su peluquera, y no es para menos.

Patty Bolle is fighting her second round of breast cancer. 13 years ago, she found a lump in her breast. She recovered nicely, and thought she was cancer-free, until a year ago, when she sat in her stylist’s chair for a haircut. https://t.co/BNdNkIJR4D

