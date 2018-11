Ojalá un caso tan penosa siga siendo algo extraño y no se convierta en frecuente.

Una mujer de 90 años es la primera víctima mortal en España por atropello de un patinete eléctrico tras haber sido arrollada por uno de estos vehículos en los que iban subidos dos jóvenes el pasado mes de agosto en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Así lo revela este miércoles El País, pues no ha sido hasta ahora cuando, debido al proceso judicial abierto contra los acusados, ha trascendido la información.

Según relata el mencionado medio, los jóvenes se encontraban circulando a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora cuando arrollaron a la mujer, cayendo esta al pavimento y golpeándose en la cabeza. Tras el suceso fue trasladada al hospital, donde nada se pudo hacer por su vida y terminó falleciendo al cabo de los días.

se investiga la posibilidad de que el joven estuviese usando el móvil cuando chocó con la anciana… una consulta a Google Maps que terminó de la peor forma posible

Los dos pasajeros que iban subidos en el patinete tendrán que hacer frente ahora a un proceso penal en el que podrían ser imputados por imprudencia grave con resultado de muerte.

Una investigación por homicidio imprudente en la que, además, es posible que se añada un nuevo dato. Según ha publicado El País, la juez encargada del caso estaría investigando la posibilidad de que el joven estuviese usando el móvil cuando chocó con la anciana. Una consulta a Google Maps que terminó de la peor forma posible

Un fenómeno en auge

La llegada de nuevas empresas de patinetes eléctricos ha sido un goteo constante durante los últimos meses, esperándose que se supere la decena antes de terminar el año. Esto es especialmente patente en Madrid y Barcelona, donde el número de dichos vehículos se ha visto exponencialmente incrementado.

La velocidad a la que iban ambos jóvenes en el momento de ocurrir el accidente es la máxima que suelen alcanzar este tipo de vehículos que, como ha quedado demostrado, es suficiente para provocar una fatalidad. Son muchos los que ya reclaman a los ayuntamientos de las distintas ciudades en las que estos servicios están presentes una mayor regulación para evitar accidentes como el acontecido en Esplugues de Llobregat.

Algunos ayuntamientos ya han regulado la actividad de estos dispositivos. Prohibido circular por las aceras y con límite de 24 kilómetros por hora en Madrid tras la reforma de la normativa de transporte de Carmena en Madrid. Igual en Zaragoza, donde la revisión del texto aunque permisiva con este medio de transporte, ha colocado a los patinetes en su lugar por las calles. Pero, ¿qué ocurre con aquellas zonas que no han regulado la actividad de los mismos? La Dirección General de Tráfico ya trabaja en un Real Decreto específico para los patinetes.

Sin sorpresas en la propuesta: no se permite circular por las aceras y los modelos de patinete deben estar limitados a 25 kilómetros por hora. Aunque asumen que estos no requieren de permisos de conducción, como las motos, sí que añaden que los usuarios están expuestos a las mismas pruebas de drogas y alcohol que los conductores habituales. Normas, en definitiva, muy básicas, que ponen coto a la avalancha de patinetes que se lleva gestando desde hace unos meses en las calles de las grandes ciudades. Especialmente para todos aquellos ayuntamientos que no tengan unas líneas específicas.

(En Hipertextual)