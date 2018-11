Un joven de 21 años era acusado de allanamiento de morada, lesiones en el pecho con un cúter (herramienta para cortar) y robo a su exnovia, por lo que podría enfrentar una condena de hasta 99 años en prisión, sin embargo una selfie que se tomó con su familia y publicó en redes sociales fue la prueba para demostrar su inocencia.

Christopher Precopia, reside en Texas, Estados Unidos y fue detenido por las autoridades cuando se encontraba trabajado. El joven no entendía porque lo estaban arrestando y pasó un día en prisión, luego su familia pago $150,000 dólares de fianza y fue liberado. Después Christopher descubrió que su exnovia lo había acusado ante las autoridades, ella había informado que él entro a su casa y que la hirió con un cúter en el pecho, dejándole una herida en forma de “equis”

La noche que supuestamente se había llevado el ataque, el joven se encontraba en un hotel con su familia a más de 100 kilómetros de la casa de su exnovia, la selfie que se tomó ese día y publicó fue una muestra de su inocencia, sin embargo los agentes decidieron mantenerlo detenido mientras continuaban con la investigación.

Cuando el abogado del acusado presentó la prueba ante la fiscalía, la supuesta víctima admitió que había mentido, y que lo hizo porque años atrás había tenido una relación complicada con su exnovio y al parecer quiso dañarlo por venganza

Por fortuna una vez que el joven fue declarado inocente le fueron retirados todos los cargos. Sin embargo la familia planea emprender acciones legales en contra de la joven, pues consideran que compromete el futuro de Christopher, pues antes que lo declararan inocente, el ejército le negó el acceso.

