Este insólito hecho sucedió en Montrose- Colorado, Estados Unidos. James Salaz asegura que estuvo recibiendo un tratamiento de quimioterapia y analgésicos durante cinco años para trata un rato tipo de cáncer. Luego de un tiempo, descubrió que no sufría de esa enfermedad y que estaba sano en todos los aspectos.

En 2012, Salaz sufría de un fuerte dolor debajo de la axila que lo obligó a visitar un hospital, donde le fue descubierta una anomalía dentro del pulmón izquierdo, esto lo aseguró en una entrevista a la NBC.

Tras varios años, en 2017 fue despedido el doctor que trataba a James, por lo que tuvo que ir a otro especialista y este nuevo le aseguró que nunca tuvo cáncer. “Tengo una condición llamada ‘vasculitis’ (inflamación de los vasos sanguíneos) y ella (la doctora) me dijo: ‘Si lo hubiéramos tratado hace cinco años, estaría bien”, comentó Salaz.

La anomalía, en realidad, solo eran unas venas inflamadas, pero debido a la falta de tratamiento adecuado, la enfermedad había progresado a una forma conocida como granulomatosis con poliangitis.

Debido a las quimioterapias, ahora el hombre sufre de pancreatitis y ha tenido que ser hospitalizado varias veces.

After years of Chemotherapy, one Montrose resident said he found a new doctor who told him he never had cancer in the first place. https://t.co/yMLdF7w10W

— KJCT8.com (@KJCTNews8) 15 de noviembre de 2018