Aunque se diga que estos horrores solo ocurren entre muchos casos quirúrgicos exitosos, como la caída de los aviones, el impacto es tremendo, y sobre todo porque en estos casos no se trata de la medicina de la parte del mundo menos desarrollada sino todo lo contrario.

Así, un supuesto cáncer, a la postre inexistente, le cuesta los dos riñones sanos a una anciana, nada menos que en el Hospital de la Universidad de Colorado, y a otra le quitan uno también en perfecto estado cuando entró al Centro Médico Regional de Wellington, en el estado de Florida por un dolor de espalda tras un accidente automovilístico, también atribuido a un falso tumor, ambos hechos ¿donde si no? en EE.UU. Aquí están ambas historias, no te las pierdas y… Ojo con tus riñoncitos sanos.

A una señora de 72 años le extirpan por error sus dos riñones… ¡sanos!

En ninguna de las dos biopsias que se le realizaron hubo evidencia alguna de lesión en los órganos.

El pasado mes de mayo a Linda Woolley, de 73 años, le extrajeron los dos riñones en el Hospital de la Universidad de Colorado (EE.UU.), pese a que los tenía sanos, informó este pasado jueves FOX31. La anciana dijo que los médicos le comunicaron que la cirugía era necesaria, ya que era probable que tuviera cáncer de riñón, según los informes de patología.

Sin embargo, según la copia de la biopsia realizada en marzo, y a la que ha tenido acceso FOX31, no existía ningún tipo de evidencia de tumor. Aún así, dos meses después los doctores decidieron retirarle los dos riñones. Una vez se los extirparon, una nueva biopsia mostró que no había evidencia de carcinoma o de zona dañada, por lo que no había cáncer. “Un gran error, un gran error”, dijo Woolley.

Después de lo ocurrido, el Hospital de la Universidad de Colorado no se ha disculpado por el error ante la afectada y tampoco admite que fuera paciente suya, a pesar de su disposición para firmar el formulario de privacidad del paciente. “Es terrorífico porque no tienes opción cuando vas al hospital. Tú crees que vas a estar en buenas manos”, manifestó la anciana.

En su estado actual, Linda Woolley necesita al menos un nuevo riñón. Todavía no se encuentra lo suficientemente recuperada como para entrar en la lista nacional de transplantes de riñones pero, en cuanto lo esté, tendrá que situarse en una cola de más de 95.000 personas. Teniendo en cuenta los tiempos de las listas de espera en EE.UU., tendrá que esperar aproximadamente un plazo de 7 años para el transplante.

Woolley ya ha contactado con el bufete de abogados Leventhal and Puga para el caso de que presente una demanda contra el hospital. (En actualidad.rt.com)

Acude al hospital por dolor en la espalda y le quitan un riñón sano, que creyeron tenía un tumor… ¡inexistente!

En la demanda del Departamento de Salud del estado de Florida contra el cirujano culpable reza que su erróneo diagnóstico de cáncer no guardaba relación alguna con las condiciones médicas de la paciente.

Entrar con un dolor de espalda y salir con un riñón menos. Y por error. Esa es la desgraciada historia protagonizada por Maureen Pacheco y el hospital donde los cirujanos le practicaron la operación: el Centro Médico Regional de Wellington, en el estado de Florida (EE.UU.), informó la semana pasada un medio local.

La mujer arrastraba largo tiempo dolencias en la espalda por un accidente de coche y fue al doctor para que le unieran los huesos en la parte baja de la espalda. Tras ser dirigida a otro especialista, entre el 29 y el 30 de abril de 2016, conoció a un cirujano ortopédico que acabaría operándole. Al explorarle la zona vio un supuesto tumor en un riñón, que acabaron extirpándole. Un mes después los patólogos le comunicaron que en el órgano no había restos tumorales.

Al mes siguiente un miembro de patología le comunicó que el órgano extraído resultaba ser un riñón en perfectas condiciones. Interpuesta en diciembre del 2017, la demanda del Departamento de Salud del estado de Florida contra Vázquez reza que el diagnóstico de cáncer no guardaba relación con las condiciones médicas de la paciente, “por lo que era clínicamente innecesario” extirparlo.

Según palabras del abogado de la paciente recogidas por el mismo medio, nadie puede imaginarse que al ir a una operación de espalda te vayas a despertar sin un riñón. “Ella jamás podría imaginarse que le dirían, al despertarse de la anestesia, que uno de sus riñones ha sido extraído innecesariamente”, dijo.

Vázquez contaba con un expediente disciplinario inmaculado hasta el incidente de la operación a Pacheco. Además, ha trabajado como jefe de cirugía en el Centro Médico de Palm Beach Gardens desde enero y tiene privilegios en los centros médicos de St. Mary y Good Samaritan, así como en el Bethesda Memorial Hospital.

Por la demanda puesta por el Departamento de Salud de Florida, el mencionado doctor podría hacer frente a un abanico de sanciones: desde pagar simplemente una fianza hasta perder su licencia médica. Según el propio Departamento, no cuenta con un seguro por malas prácticas. “El doctor Vázquez no admitió su responsabilidad mediante la aceptación del acuerdo [del caso]”, dijo su abogado, Mark Mittelmark, a través de un correo electrónico.

La Agencia Federal para la Investigación y Calidad de la Salud (AHRQ, por sus siglas en inglés), indicó que este tipo de errores médicos son “vívidos y terroríficos”. Así pues, manifestó que dichos errores ocurren una vez cada 112.000 intervenciones quirúrgicas.