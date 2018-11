Esto puede ser noticia, o referencia de alguna vivencia.

Es verdad que para algunas puede sonar rara esa posibilidad de tener un orgasmo involuntario y sin siquiera estar pensando en sexo, solo por practicar ejercicios.

Sin embargo otras, aun sin saber de qué se trata, recordarán que les ocurrió alguna vez.

Descontamos a las que están enteradas de que existe ese fenómeno llamado abdorgasmo, aunque quizás no todas conozcan exactamente qué es y por qué ocurre.

Por eso, y conociendo casos en que el ‘extraño’ asunto provoca alguna preocupación, nos pareció útil tratarlo en este espacio, y para ello seleccionamos la sintética versión que ofrece salud180.com .Veamos.

Lo más probable es que hayas tenido un orgasmo ya sea a través de penetración o estimulación oral o manual, pero ¿te hubieras imaginado que podrías tener un orgasmo al hacer ejercicio? No, no se trata de una fantasía o un deseo, sino de algo muy real y científicamente fundamentado que experimentan no pocas mujeres.

¿Has escuchado hablar del abdorgasmo? Quizás has tenido uno sin saber de qué se trataba

Se llama abdorgasmo, y de acuerdo con un estudio de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, se da cuando las mujeres sienten placer sexual y alcanzan el orgasmo al ejercitarse, sobre todo realizando ejercicios para trabajar los músculos del abdomen, sin estimulación sexual convencional de por medio.

El estudio se hizo con 300 mujeres de entre 18 y 60 años, y el 5% de ellas aseguró haber experimentado un orgasmo al hacer ejercicio, es decir, un addorgasmo.

Los ejercicios que con mayor frecuencia provocaron orgasmos en dichas mujeres fueron el spinning, levantar pesas, yoga y correr.

¿Cómo se da? Al hacer este tipo de ejercicios las mujeres ejercen tensión sobre el abdomen, torso y las piernas, lo que a su ez estimula al clítoris y genera placer. Esto sin omitir que al activarse, el cuerpo produce endorfinas y dopamina, hormonas que estimulan la excitación sexual.

Entonces, si al activarte has sentido placer, ahora ya sabes lo que hay detrás: un abdorgasmo.

Y por supuesto que ello no debe preocuparte, porque el abdorgasmo no provoca daño alguno en tu salud. Digamos que solo quemas calorías de una manera por demás placentera. ¿Qué tal? Si viene, bienvenido sea, aunque tu experiencia puede ser diferente y, si lo deseas, puedes compartirla aquí mismo con otros lectores.