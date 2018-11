Rodrigo Alves, un brasileño de 35 años, se ha sometido a más de 60 operaciones para parecerse al novio de la muñeca Barbie y todavía no tiene la intención de contentarse con lo logrado.

Desde la infancia, el excéntrico nunca estuvo satisfecho con su propia apariencia, y en cierto momento se atrevió a cambiarla.

Alves se sometió a numerosas operaciones de cirugía estética hasta convertirse en un ‘Ken vivo’.

El brasileño va modificándose todas las partes del cuerpo. Además de ‘remodelar’ su cara, se ha instalado implantes que imitan los músculos en piernas, brazos y abdominales.

Recientemente, Rodrigo Alves recurrió a la ayuda de cirujanos iraníes y quedo muy contento por el nivel y el coste de la cirugía plástica en el país. El ‘Ken vivo’ agregó que Irán le pareció un lugar completamente seguro.

“Merezco una medalla por todo este trabajo. Valió la pena todo el dolor para alcanzar la perfección”, dijo al diario británico The Mirror. Para cumplir su sueño de lucir como el muñeco Ken, el novio de Barbie, este hombre ha gastado más de 300.000 euros en implantes y cirugías.

Pero algo salió mal. En abril, Alves cerró sus cuentas en las redes sociales y dejó de mostrarse en público. Sus más de 70.500 seguidores en Instagram estaban preocupados. Recientemente volvió a aparecer. Contó que una de las operaciones en su rostro le produjo una infección y que por poco pierde la nariz. Luego de la cirugía sufrió problemas respiratorios y le aparecieron agujeros a uno de los costados de las fosas nasales. A raíz de esto anunció que ya no volverá a pasar por el bisturí.

No fue la primera vez que pone en riesgo su vida. Hace tres años sufrió otra infección tras una operación para aumentar sus bíceps. Luego de este episodio perdió la sensibilidad en sus brazos. No obstante, sus ganas de ser como Ken pudieron más. “Me he preguntado si voy a morir en una sala de operaciones, pero también me he preguntado si voy a morir al cruzar una carretera”, aseguró.

Alves cree que su aspecto natural es un error. “Nací en el cuerpo equivocado. Mi alma nunca estuvo emparejada con el resto de mí. Pero ahora sí”, afirmó.

