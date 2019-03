La habitante de la ciudad de Mánchester tendrá que someterse a la operación debido a un grave trastorno, arteritis obliterante, que afecta los vasos sanguíneos.

Según el anuncio, Joan está dispuesta a gastar hasta 3.000 libras esterlinas (alrededor de 4.000 dólares) en la elaboración de un pequeño bolso.

“Entiendo que esto suena un poco raro y asqueroso, alguien incluso puede creer que me he vuelto loca. Pero es mi pierna, así que no puedo admitir que la dejen pudrirse en alguna parte. Es una parte de mí y quiero conservarla”, indicó la británica.

La administración del portal, en el cual se publicó el anuncio, se puso en contacto con la mujer y alentó a que los sastres tomaran en serio su pedido. “Antes de decir ‘¡qué asco!’ nos comunicamos con la cliente y sus argumentos nos parecieron comprensibles y muy íntimos”, escribió.

Los administradores contaron que la británica ideó su bolso al leer una noticia sobre una mujer que quiso hacerse un vestido con el cabello de su difunta madre.

Woman Wants to Use Human Skin to Make a Handbag pic.twitter.com/QiOgZUTju7

