Según la coordinadora de visitas y educación del centro acuático, Elizabeth Argyle, a los tiburones no les gustan los ruidos estridentes y los movimientos bruscos, por lo que el joven no corrió peligro en ningún momento.

Según la prensa, el joven ha pedido que no se dé su nombre y aseguró haberlo hecho a cambio de dinero y de un cinturón de diseño. Deberá hacer ahora 30 horas de servicios para la comunidad con el fin de pagar por lo ocurrido.

Video shows a white Montgomery High student jump into an exhibit filled with sharks at Living Coast Discovery Center in Chula Vista. 🦈 The student, who asked not to be named, did it as a bet in exchange for cash and a designer belt. 30 houre comunity service pic.twitter.com/akkvG8iTWw

