Una joven vivió una humillante experiencia de manos de la aerolínea británica Thomas Cook. Emily O’Connor, de 21 años, afirma que el personal de vuelo la amenazó con expulsarla a la fuerza del avión a causa de su forma de vestir.

El incidente ocurrió el pasado 2 de marzo en un vuelo que se disponía a despegar de Birmingham (Reino Unido) con destino a Tenerife (España), pero que no lo hizo hasta que O’Connor se puso una chaqueta. Hasta ese momento, llevaba puesto un top corto y pantalones de talle alto, como lo muestra ella misma en su foto

“Me dijeron que me iban a expulsar del vuelo si no me ‘cubría’, ya que estaba ‘causando ofensas’ y eso era ‘inapropiado’“, tuiteó la joven días después, precisando que cuatro miembros del personal la rodearon para tomar su equipaje y echarla del avión.

O’Connor quiso verificar si su atuendo efectivamente ofendía a los presentes, pero al preguntarlo en voz alta solo recibió una respuesta: “Cállate, mujer patética. Ponte una [maldita] chaqueta”, cita la joven lo que presuntamente dijo un pasajero.

Luego de que su prima le prestara una prenda, el piloto hizo despegar el avión, no sin antes reprender a O’Connor “en frente de todo el vuelo”, según afirma. “Estaba temblando físicamente, y podían verlo; sin embargo, continuaron sexualizándome y ridiculizándome. Fue la peor experiencia de mi vida“, aseveró.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY

— Emily O’Connor (@emroseoconnor) 12 de marzo de 2019