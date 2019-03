¡Como de película! Este hombre se salvó de morir gracias a su celular, y no le sirvió precisamente para llamar a los números de emergencia sino para detener una flecha que le fue lanzada con un arco.

Se trata de un hombre de 43 años que vive en Nimbin (Nueva Gales del Sur, Australia), él impidió una posible muerte trágica gracias a su celular, pues lo uso sin querer como escudo.

De acuerdo con las autoridades locales, el pasado 11 de marzo el hombre llegó a su casa, sin embargo en la entrada de su propiedad vio a un hombre armado con un arco, la situación le pareció peligrosa, así que el hombre sacó su teléfono celular para tomar una fotografía del agresor y así mostrárselos a las autoridades, sin embargo el delincuente disparó el arco y la flecha atravesó al celular, salvando de esta forma al hombre.

Por la fuerza del impacto, el celular le provocó únicamente una herida leve en la barbilla al hombre, la cual no requirió mayor atención medica.

Se informó que elementos policiacos pudieron detener al agresor, un hombre de39 años de edad que en mes de abril, deberá enfrentarse a un juicio por los cargos de asalto y daño infligido.

Man charged after firing bow and arrow at man – Nimbinhttps://t.co/OdBngjDTtW pic.twitter.com/7iFWHc1wEq

— NSW Police Force (@nswpolice) 13 de marzo de 2019