Por su parte, otra iniciativa similar que creó uno de los colegas de Maurice German recaudó más de 7.200 dólares. Esto indica que este hombre recibirá una cantidad superior a los 10.000 dólares que perderá durante su suspensión.

Go Fund Me page for #Verizon worker suspended after saving cat in Port Richmond https://t.co/j9GSyO8pUw #CBS3 @CBSPhilly pic.twitter.com/SHZd9EbJwx

— Steve Lindsay CBS (@SteveLindsayCBS) 23 de marzo de 2019